Le Dr DisRespect propose des réflexions sur l’évasion de Tarkov: «  Cela pourrait être un jeu légendaire  »

Si vous n’avez pas sauté dans le monde brutal de Échapper à Tarkov, cela est probablement dû au fait que vous avez entendu dire que c’est un jeu incroyablement difficile qui ponctue une tension sans fin avec des engagements à régime élevé qui offrent de grandes conséquences pour tous, que vous parveniez à vivre ou à périr dans la rafale de coups de feu.

Ou vous n’avez tout simplement aucun intérêt pour le PvP qui vous fera parfois arracher des touffes de cheveux.

Le titre est certes encore très à l’état bêta: certains personnages sifflent bruyamment lorsqu’ils sont à court d’endurance, ce qui rend impossible d’entendre les choses autour de vous, et le titre a récemment abandonné un raid en cours au grand dam de tous ceux qui avaient fait du bruit. les objets de valeur pour le raid, protégeant leurs paris que cela leur permettrait de sortir avec des récompenses encore plus importantes.

Pourtant, la phase bêta ne signifie pas nécessairement que ce n’est pas une explosion absolue, et c’est encore mieux lorsque vous réunissez quelques amis pour braver la nature sauvage du fictif Tarkov.

Il y a deux jours, le Dr DisRespect s’est retrouvé en streaming le titre sur YouTube Live (après des déclarations selon lesquelles il n’était pas intéressé par le titre remontant à ses jours Twitch) et il a fait écho aux sentiments que nous avons nous-mêmes exprimés à plusieurs reprises sur le titre.

C’est un de ces jeux que j’ai évité pendant longtemps… ça m’a un peu aspiré. Je pense que s’ils continuent à le faire, comme ils l’ont fait, ils vont juste créer un jeu légendaire. Il n’y a tout simplement aucun autre design qui s’en rapproche, à mon avis; la quantité de détails qu’ils y mettent est impressionnante… S’ils continuent simplement sur les conceptions et le contenu, ce pourrait être un jeu légendaire. – Dr DisRespect

Certes, le jeu est bien au-delà du genre Battle Royale standard dans son ensemble, où la tension est égale à la volonté des joueurs de s’engager dans des jeux plus risqués en plongeant dans des zones contestées où des butins de haut niveau apparaissent.

Il est plausible de réaliser un raid entier sans avoir à engager un ennemi une seule fois, même si vous vous retrouverez probablement avec un butin sans doute médiocre.

Avec Échapper à Tarkov organisant un événement Twitch drop et un effacement récent (qui a eu lieu le 24 décembre), la popularité continue de croître à mesure que de plus en plus de gens sont aspirés par le titre, et c’est sans qu’il ne soit publié sur Steam, ce que les développeurs de Battlestate Games ont déclaré avoir avoir toute intention de faire une fois que la libération est sur nous.

La pire partie de EFT Les multiples packages disponibles à l’achat pour entrer dans le jeu, modifiant la quantité d’espace de stockage (qui agit comme une banque de butin entre les raids) disponibles pour que vous puissiez stocker votre équipement; cela semble franchement un peu gourmand de la part des développeurs, même si cela n’affectera pas trop votre jeu de raid à raid. Offre juste plus Comme Tetris gameplay.