Le Dr Anthony Fauci prévient que le vaccin COVID-19 ne sera pas disponible pour les enfants pendant des «mois»

Le Dr Fauci dit que les enfants n’auront pas accès au vaccin COVID-19 pendant des mois.

Le Dr Anthony Fauci du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche a déclaré qu’il faudra des mois avant que les enfants aient accès au vaccin COVID-19. Piscine / «Ça va prendre des mois. Et la raison en est traditionnellement, lorsque vous avez une situation comme un nouveau vaccin, vous voulez vous en assurer, car les enfants ainsi que les femmes enceintes sont vulnérables », a déclaré Fauci à Chuck Todd, présentateur de NBC. Rencontrer la presse. «Donc, avant de l’introduire chez les enfants, vous allez vouloir vous assurer d’avoir un degré d’efficacité et de sécurité établi dans une population adulte, en particulier une population adulte normale.» Quant à la population en général, le Dr Moncef Slaoui, le chef de l’opération Warp Speed, affirme que les Américains pourraient commencer à avoir accès au vaccin d’ici le 11 décembre: «Notre plan est de pouvoir expédier les vaccins aux sites de vaccination dans les 24 heures suivant l’approbation », a déclaré Slaoui. « Donc j’attends peut-être le deuxième jour après l’approbation le 11 ou le 12 décembre. » Fauci dit que même ceux qui se sont déjà rétablis du COVID-19 seront invités à se faire vacciner: «Lorsque les essais ont été effectués, les essais Moderna et d’autres essais, et nous avons examiné les données, il y avait des gens qui, quand vous avez regardé leur réponse anticorps, ils ont en fait donné une indication qu’ils avaient déjà été infectés et se sont en fait assez bien rétablis », a déclaré Fauci. «Et au moment de l’étude sur le vaccin, ils étaient en fait bien et normaux, pour ainsi dire, et pourtant ils étaient encore vaccinés.» Moderna et Pfizer ont annoncé des vaccins avec des taux d’efficacité de plus de 90%. [Via]