Le Dr Anthony Fauci déclare que les gays pourront à nouveau brunch

Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. (Drew Angerer / )

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain des maladies infectieuses, a fait le point sur la pandémie de coronavirus qui est d’une importance presque religieuse pour les personnes LGBT + – oui, vous ferez à nouveau un brunch un jour.

Alors que les nouvelles des vaccins des fabricants de médicaments américains sonnent à travers le monde – un jalon critique dans la lutte exacerbée contre le COVID-19 – de nombreux planificateurs politiques, sondeurs et experts de premier plan en santé publique ont maintenant commencé à envisager quelque chose qui semblait presque inconcevable il y a quelques mois à peine – un retour à la normalité.

Et pour beaucoup d’étranges, la normalité signifie un brunch. Et beaucoup.

Apparaissant sur Plein de nouvellesde Datalogue, hôte Cody LaGrow a demandé la question percutante: «Les gays pourront-ils un jour brunch à nouveau?»

« Oui! » un Fauci souriant répond, incitant sans aucun doute d’innombrables hommes queer pour qui le brunch a été l’un de leurs traits de personnalité à se réjouir. «Et je serai heureux de vous rejoindre!»

Moi: Est-ce que les gays pourront encore brunch?

Dr Fauci: pic.twitter.com/RCO12VnrgG – Cody LaGrow (@CodyLaGrow) 22 novembre 2020

Espérons que le Four Seasons Total Landscaping fasse un brunch sans fin.

Anthony Fauci loue le «courage et la dignité» de la communauté LGBT +.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et qui dirige les efforts américains contre le coronavirus, a cherché au cours de sa carrière de plusieurs décennies à être un allié LGBT +.

Depuis 1984, date à laquelle il a pris le poste le plus élevé, il a supervisé la réponse à la crise du sida et a même établi des comparaisons entre les deux lors d’une conférence de presse plus tôt cette année. Louant la résilience de la communauté queer, alors que le vice-président Mike Pence se tenait à quelques pas.

Il a expliqué: «Parfois, lorsque vous êtes au milieu d’une crise, cela met en lumière certaines des faiblesses de notre société. Comme certains d’entre vous le savent, une plus grande partie de ma carrière a été définie par le VIH / sida.

«Si vous regardez en arrière, pendant cette période de stigmatisation extraordinaire, en particulier contre la communauté gay, ce n’est que lorsque le monde a réalisé comment la communauté gay a répondu à cette épidémie avec un courage, une dignité, une force et un activisme incroyables.

«Je pense que cela a vraiment changé une partie de la stigmatisation contre la communauté gay.

«Je vois une similitude ici parce que les disparités en matière de santé ont toujours existé pour la communauté afro-américaine.

«Là encore, avec la crise actuelle, cela met en lumière à quel point c’est acceptable, car encore une fois, quand on a une situation comme le coronavirus, [minorities] souffrent de manière disproportionnée. »