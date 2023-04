Le douloureux accident de Priyanka Chopra lors du tournage de Citadel

célébrités

Nous vous racontons l’accident qu’a subi Priyanka Chopra sur le plateau d’enregistrement de l’ambitieuse série Prime Video Citadel. Accorde une attention!

© IMDbPriyanka Chopra dans Citadelle

Une agence d’espionnage mondiale est tombée et les souvenirs de ses agents ont été effacés. Maintenant, le puissant Syndicat Manticore se tient dans le vide. Les agents se souvenir de son passé et rassembler des forces pour riposter ? C’est l’intrigue de la série ambitieuse Citadelle de Première vidéo qui met en vedette Priyanka Chopra et Richard Madden qui donnent vie à deux agents au milieu d’un thriller de science-fiction incontournable.

Dans ce contexte, le tournage de Citadelle Elle s’est avérée exigeante pour ses protagonistes, même avec un peu de risque pour le physique des interprètes qui ont prêté leur corps à des séquences où le plus grand soin était requis. malheureusement pour Priyanka Chopra l’un de ces moments ne s’est pas terminé de la meilleure des manières pour elle qui s’est blessée en filmant une scène.

C’était l’accident de Priyanka Chopra

Ce qui s’est passé, c’est que lors d’une séquence où ils devaient conclure par un gros plan dePriyanka Chopra le caméraman a frappé l’actrice au sourcil, ouvrant une plaie qui saignait abondamment. « L’opérateur de la caméra a dû prendre la caméra et ‘atterrir’ sur mon visage, dans un énorme gros plan, et j’ai dû être projeté au sol, pivoter et atterrir devant la caméra. C’était donc quelque chose de technique parce que nous devions tous les deux atterrir au point exact. »l’actrice a dit BioBioChili.

Priyanka Chopra histoire: “Golpeó mi ceja, pudo haber sido mi ojo, pero afortunadamente no lo fue, y recuerdo que todos estaban muy callados en el set, las ambulancias llegaron y dieron el día de filmación como terminado para llevarme al hospital porque estaba bañada en sangre falsa y mon sang ». Cependant, dès la production, ils ont voulu reprogrammer la scène.

«Nous avons mis de la colle chirurgicale sur mon sourcil et avons terminé cette partie, nous avons renvoyé chez nous et je n’ai plus jamais eu à retourner à cet endroit. Et en fait, cette scène a été coupée de la série, mais je suis resté avec la cicatrice sur mon sourcil. »il réfléchit Priyanka Chopra sur la séquence d’action malheureuse de Citadelle qui a laissé un souvenir indélébile dans son corps. La série télévisée arrive Première vidéo le 28 avril prochain.

