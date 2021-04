Le doubleur de Metal Gear Solid parle du remake du jeu

Des rumeurs sur la possible arrivée de « Metal Gear Solid » sur les consoles de nouvelle génération à travers un remake circulent sur internet depuis un certain temps, et tout semble indiquer qu’elles reprendront plus de force grâce aux déclarations de l’un des acteurs qui a prêté sa voix dans le premier épisode en 1998.

David Hayter, actor responsable de la voz de “Snake” en las primeras cuatro entregas de la franquicia, ha realizado una entrevista para Dan Allen Gaming donde asegura que ha escuchado algunas cosas sobre el proyecto mucho antes de que este se convirtiera en un rumor de l’industrie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le PDG de Sony confirme un important investissement PlayStation dans des exclusivités

La révélation de Hayder ne confirme pas officiellement que le remake du jeu est en développement, mais cela pourrait indiquer à quel point le retour de «Metal Gear Solid» sur les consoles pourrait être plausible. «J’ai juste eu quelques conformations que ce n’était peut-être pas une rumeur il y a quelques jours. Même cela a continué comme une rumeur. Mais maintenant, c’est un buzz dans l’industrie, donc c’est généralement plus précis », a-t-il déclaré.

Hayter a exprimé Solid Snake avant d’être remplacé par Kiefer Sutherland dans « Metal Gear Solid V: The Phantom Pain », il n’est donc pas clair s’il reviendra au personnage en cas de remake. L’acteur a commenté dans l’interview que les lignes enregistrées pour la PlayStation originale seraient inutilisables.

Vous pourriez aussi être intéressé par: RD-D2 présente son propre modèle LEGO commémoratif

Le dialogue du jeu a de nouveau été enregistré en 2004 pour le remake intitulé « The Twin Snakes ». Pourtant, Hayter a de forts doutes sur la qualité de ces fichiers audio s’ils étaient nécessaires pour le remake.

La franchise « Metal Gear Solid », de la même manière que « Silent Hill », est dans une impasse qui a empêché le lancement de nouvelles tranches parce que Konami, son développeur, est resté à l’écart de l’industrie du jeu vidéo ces dernières années, pour dont ils assurent qu’ils ne pensent pas partir, bien qu’ils n’aient pas réalisé d’annonces prometteuses sur certaines de leurs sagas.