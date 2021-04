Le double XP de la MLB The Show 21 étendu alors que les serveurs lâchent la balle

La série de simulation de baseball de Sony San Diego est connue pour ses problèmes de serveur de la semaine de lancement, mais un pool de joueurs plus grand que jamais signifie que MLB The Show 21 laisse vraiment tomber la balle en ce moment. Les délais d’attente du serveur sont fréquents, entraînant une perte de progression dans les modes en ligne et hors ligne. L’erreur la plus courante qui se produit est le message «d’exception de serveur non gérée», que nous avons rencontré au moins une douzaine de fois hier.

En raison des problèmes, le développeur est extension la période actuelle de double XP du titre «jusqu’à nouvel ordre», ce qui signifie que vous aurez plus de temps pour terminer votre 1er programme de manche – en supposant que vous puissiez rester en ligne, bien sûr. «Notre priorité est d’améliorer la stabilité et les performances de notre serveur», a déclaré le studio. « Merci à tous pour vos rapports et votre patience continue. »

Alors que nous avons apprécié le jeu dans notre Critique de MLB The Show 21, il y a un certain nombre de problèmes que le studio doit résoudre. Les progrès dans Road to the Show sont glaciaux, par exemple, et l’équipe s’est déjà engagée à améliorer cela avec un patch. Il existe également un certain nombre de bugs époustouflants, comme le fait que votre Niveau général du joueur de balle restera bloqué à 65 au total quelles que soient leurs statistiques. En espérant que l’équipe pourra ranger les choses rapidement.