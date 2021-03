Le double standard royal (et très problématique) entre le traitement de Meghan Markle et du prince Andrew

Avant l’interview à la bombe de Meghan Markle à Oprah, la famille royale s’est efforcée de la qualifier de «tyran» – pendant ce temps, un coupable beaucoup plus controversé se promène librement.

Le palais de Buckingham a annoncé qu’il enquêtait sur les allégations selon lesquelles Markle aurait intimidé deux assistants personnels employés par les Royals et les avait chassés du palais en 2018. Le palais a déclaré qu’il prenait ces allégations très au sérieux et mènerait une enquête interne.

Pourtant, les nombreuses allégations contre le prince Andrew, qui avait des liens étroits avec le trafiquant sexuel d’enfants Jeffery Epstein, ont été complètement ignorées par la famille royale.

Meghan et Harry ont longuement parlé à Oprah de leur refus d’être réduits au silence par les Royals, mais il y a encore une voix diminuée par la famille – la prétendue victime d’agression sexuelle du prince Andrew.

Depuis 2015, des allégations horribles contre le prince Andrew ont été continuellement ignorées par la famille royale.

Virginia Giuffre, une femme détenue captive par Epstein au début des années 2000, a affirmé qu’elle avait été victime de la traite du prince et forcée à avoir des relations sexuelles avec lui à plusieurs reprises à l’âge de 17 ans.

Le prince Andrew a nié les allégations dans une interview préjudiciable en 2019 où il a donné plusieurs excuses bizarres destinées à mettre fin aux allégations.

Il semblait également ne montrer aucun remords pour les victimes d’Epstein ou pour avoir entretenu une amitié étroite avec un homme qui avait commis des crimes aussi odieux.

Lorsque le prince Andrew a été désigné comme personne d’intérêt par une enquête aux États-Unis, il a été signalé qu’il n’offrait aucune coopération et a refusé de se rendre aux États-Unis afin d’aider l’enquête.

Depuis lors, il s’est retiré de ses fonctions royales mais continue d’être protégé par la famille royale qui n’a pas répondu aux allégations ni mené aucune enquête interne sur ses actions.

Le désir de protéger l’institution royale est prioritaire par rapport à tout le reste, même lorsqu’il s’agit d’affaires criminelles.

Lorsque la pédophilie présumée du prince Andrew a menacé le caractère sacré de la Couronne, la famille a choisi de couvrir toute la situation et de le protéger de tout dommage supplémentaire.

Pourtant, lorsque Markle a parlé de sa dépression et de ses idées suicidaires en raison des critiques sans fin auxquelles elle était confrontée dans la presse, elle a révélé que la Couronne n’avait rien fait pour l’aider.

Lorsque Meghan et Harry ont choisi de se retirer de leurs devoirs royaux pour protéger leur santé mentale et leur bien-être, cela a créé un fossé entre eux et la famille royale. Pourtant, lorsque le prince Andrew s’est retiré de ses fonctions après le scandale de la traite des enfants, cela signifie simplement qu’il a cessé d’apparaître sur les photos de famille officielles et a assisté à un service religieux du jour de Noël différent de celui de la reine.

Les accusations d’intimidation de Meghan Markle semblent également quelque peu ironiques compte tenu de certaines des révélations de l’interview de Markle à Oprah.

Il est difficile d’imaginer qu’une femme pillée par la presse et soumise à de nombreuses discriminations racistes et misogynes pendant son mandat de Royal aurait pris le temps d’intimider et de harceler les membres du personnel.

Si Markle a intimidé le personnel du palais de Buckingham, pourquoi le palais a-t-il mis deux ans pour ouvrir une enquête sur ces allégations?

Certains experts royaux ont également soulevé la question de savoir pourquoi aucune enquête similaire n’a été lancée par le palais sur les allégations contre le prince Andrew. Mais la vraie question est de savoir pourquoi l’ont-ils protégé de l’enquête officielle du FBI et que cachent-ils aux fonctionnaires?

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.