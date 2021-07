Le double oscarisé qui a laissé derrière lui des échecs et triomphe désormais sur Netflix

Le service de diffusion en continu Netflix a le pouvoir d’enregistrer du contenu ou d’augmenter sa popularité aussi haut que possible. En ce qui concerne les films, nous avons les cas récents de Mortal Machines et Silver Skates, qui ont été un échec complet à leur sortie, mais qui ont connu un changement de plate-forme retentissant. Maintenant, le cas est Hilary se branle, qui renoue avec le succès avec son dernier film, Fatale.

De quoi parle Fatale ? Voici son résumé : « Une nuit de passion à Las Vegas se transforme en cauchemar pour un homme marié qui a réussi lorsque l’étranger avec qui il a été infidèle met sa vie en péril. Allez-y autant que vous voulez. ». Deon Taylor (Supremacy, Black and Blue, The House Next Door : Meet the Blacks 2) est le réalisateur et David loughery est le scénariste.

Ce thriller psychologique a reçu des critiques de toutes sortes. The Film Stage, Los Angeles Times et Clarin lui ont donné leur feu vert; IndieWire et Decider ont eu un avis négatif; Oui Common Sense Media, The Hollywood Reporter, AV Club et The New York Times étaient réguliers et ils ont remarqué de bonnes et de mauvaises choses dans la production, mais ils assurent que « arrive à garder l’attention du spectateur ».

La vérité est que les téléspectateurs du streaming ne se laissent pas emporter par les avis de la presse spécialisée, puisque le film est parmi les plus regardés dans le monde, selon les données de FlixPatrol. Michael Ealy, Mike Colter, Jamaal Lewis, Kali Hawk, Sam Daly, Maria Birta, Geoffrey Owens, Damaris Lewis, Kerry Westcott, Dallas Chandler, Tyrin Turner et David Hoflin compléter le casting.







Hilary Swank a remporté deux Oscars de la meilleure actrice en 2000 (Boy don’t cry) et en 2005 (Million Dollar Baby), mais au fil des ans, il a perdu de son prestige. Il a participé à plusieurs films, mais la plupart ont été des échecs et sont vraiment oubliablesSauf pour Logan Lucky et The Hunt. Désormais, grâce à Fatale, son nom revient au premier plan grâce à Netflix et il peut profiter de ce nouveau moment de « gloire ».