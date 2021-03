Le doublé argentin de Jennifer Aniston est venu à la télévision: devant la caméra, elle est encore plus similaire

Florence Trossero est une jeune argentine qui, jusqu’à la semaine dernière, n’était connue que pour son cercle intime, mais une photo virale sur Twitter l’a catapultée à la gloire comme Le sosie de Jennifer Aniston. Une amie à elle a publié son image, l’a comparée à l’actrice américaine et la fille était une tendance sur les réseaux sociaux pour son énorme ressemblance physique. La protagoniste de cette histoire a brisé le silence, est apparue à la télévision et sa silhouette devant la caméra est encore plus similaire à la star hollywoodienne. Regardez la vidéo!

« C’était impressionnant, je n’arrivais pas à y croire quand mes amis m’ont appelé pour me dire que c’était quelque chose que vous n’imaginerez jamais »Florence a commencé par des déclarations à l’émission Arriba Argentinos sur Channel 13. Elle a également précisé que toute sa vie elle était liée à l’interprète de Rachel et qu’elle le nia toujours.







La jeune femme a admis la ressemblance, mais a précisé que l’image qui a 165 000 likes sur Twitter semble quelque chose que ce n’est pas. «J’ai un air, je ne suis pas ce que j’apparaissais sur la photo, je ne sais pas si c’était la pose ou quoi, je suis sorti pareil et je ne suis pas si égal. Pour moi, c’est un compliment qu’ils m’ont dit ça, pour qui pas? « , exprimé avec humilité bien que devant les caméras une incroyable similitude physique puisse également être vue.

De plus, a-t-elle plaisanté en se remémorant une anecdote avec son ex-petit ami, elle a dit qu’elle était maintenant célibataire et que ses affirmations étaient élevées: «Quand j’ai dit une fois à mon ex que je ressemblais à Aniston, qu’ils m’ont dit ça, il s’est moqué de lui-même. Alors maintenant, nous lui envoyons un petit bisou … Si un Brad Pitt apparaît, ce serait génial. «

L’acteur troyen a également un cascadeur de renommée mondiale. Il s’agit de Nathan Meads, qui gagne sa vie en tant que mannequin. D’autres ont emboîté le pas et non seulement amusés par leur ressemblance physique, ils en profitent. Un autre cas est Pablo Perillo: Argentine qui compte plus de 476 mille abonnés pour être égal à Bruce Willis. Florence suivra-t-elle ce cours avec sa renommée?

D’un autre côté, un sondage Spoiler qui compte près de 800 réponses a divisé les fans d’Aniston sur sa ressemblance avec Trossero. 43% ont pensé que c’était la même chose, 36% ont dit que cela se ressemblait un peu et 21% ont indiqué qu’ils n’avaient rien à voir avec cela..