Le doublage espagnol de Supernatural laisse les fans secoués après que Dean ait dit qu’il aime Castiel

Les fans de surnaturel pensent que Dean disant « Yo a ti, Cas » prouve qu’il a rendu la pareille à Castiel et Misha Collins l’a abordé.

Une nouvelle version de la scène finale de Castiel et Dean dans Surnaturel vient d’être diffusé en Amérique latine et Dean dit: « Yo a ti, Cas ».

Plus tôt ce mois-ci (5 novembre), Surnaturel a cassé Internet après avoir semblé confirmer que Destiel est vraiment canon. Dans la dernière scène de Castiel, il se sacrifie pour sauver Dean et lui dit « Tu m’as changé, Dean. Je t’aime. » avant de mourir. Misha Collins, qui joue Castiel, a confirmé plus tard que Castiel faisait sa propre déclaration d’amour homosexuelle à Dean à ce moment-là.

Dans la scène diffusée aux États-Unis, Dean demande à Castiel de ne pas se sacrifier mais, dans la version espagnole, il dit quelque chose de complètement différent et les fans pensent que cela confirme que Dean était gay ou bisexuel et qu’il aimait Castiel de manière romantique.

Dean est-il gay Surnaturel? Que signifie «Yo a ti»?



Le doublage espagnol de Supernatural montre Dean disant Yo a Ti Cas. Image: La CW

Tout au long de Surnaturel, Dean a plusieurs relations avec des femmes, mais les fans soupçonnent depuis longtemps qu’il était aussi amoureux de Castiel. Dans la version espagnole de la dernière scène de Dean et Castiel ensemble, elle est doublée de sorte que Dean dit: « Yo a ti, Cas » en réponse à la confession de Castiel. «Yo a ti» se traduit directement par «moi aussi» ou «je fais aussi» et, dans ce cas, «je t’aime aussi».

En d’autres termes, la scène espagnole implique que Dean a rendu la pareille à Castiel et qu’il était bisexuel ou queer. Les fans spéculent même que Jensen Ackles a dit « Je t’aime aussi » en tant que Dean dans la version originale anglaise du Surnaturel script et qu’il a été édité par The CW. Dans cet esprit, de nombreux téléspectateurs sont contrariés de ne jamais avoir été diffusé et d’appeler The CW.

LE DUB ESPAGNOL DE SUPERNATURAL A VRAIMENT AVAIT DEAN RÉPONDRE À LA CONFESSION DE CASTIEL AVEC JE T’AIME AUSSI TU TE MOQUES DE MOI EN CE MOMENT – cami aime dean ♥ ️ Les garçons (@xSimply_Mishax) 25 novembre 2020

OUBLIEZ LA VERSION ORIGINALE, LE DUB ESPAGNOL SERA TOUJOURS LE CANON ONE DEAN A DIT QU’IL AIME AUSSI CASTIEL ET C’EST LE MEILLEUR JOUR DE TOUTE MON EXISTENCEpic.twitter.com/pAICi8kHaQ – esther (@destielsjack) 25 novembre 2020

Ce combat est contre la censure de vos personnages LGBTQ + depuis des années. C’est pour les personnages que vous avez réduits en remplisseurs d’intrigue, en méchants et en morts inutiles. C’est pour Charlie, Kaia, Rowena, Dean, Castiel, Chuck, Crowley, Claire, Eileen et bien d’autres. #TheySilencedThem pic.twitter.com/4fbTdrpMAI – Rose (@ Rosabelle924) 25 novembre 2020

Remarquant la controverse en ligne, Misha Collins s’est adressée à Twitter pour y remédier. Il a écrit: « Je vois beaucoup de commentaires sur la fin de #SPN et le récent doublage espagnol et je suis découragé de voir qu’il y a beaucoup d’idées fausses qui font que beaucoup de membres de notre famille se sentent inconnus et sans soutien, alors je suis appeler une réunion #SPNFamily pour régler certaines choses pour mémoire. «

Il a ajouté: « Il n’y avait pas de complot au sein du réseau, du personnel ou de la distribution de #SPN pour minimiser ou effacer la représentation du récit et il n’y avait pas de fin alternative à 15.18. Dean était toujours trop abasourdi sur le moment pour répondre. (Apparemment, un un traducteur voyou a écrit son propre dialogue.) «

Remarquant que certaines personnes étaient encore en colère, Misha a tweeté: « Je suis désolé si j’ai parlé défensivement. Je pensais naïvement que Cas en 15.18 allait se sentir validé. Mais ce n’est pas à propos de moi. Je vais me taire et écouter pour un changement. Si ce n’est pas trop demander, dites-moi ce que nous aurions pu faire mieux. «

Il n’y a pas eu de complot au sein du réseau, du personnel ou de la distribution #SPN pour minimiser ou effacer la représentation du récit et il n’y avait pas de fin alternative à 15.18. Dean était toujours trop abasourdi sur le moment pour répondre. (Apparemment, un traducteur voyou a écrit son propre dialogue.) – Misha Collins (@mishacollins) 26 novembre 2020

Le spectacle était-il parfait? Le départ de Cas aurait-il pu avoir plus de résonance dans les derniers épisodes? Sûr. Mais je suis convaincu que vous pouvez régler cette partie pendant que votre écriture, votre art et votre imagination jouent l’histoire au-delà des dernières images que nous avons filmées. – Misha Collins (@mishacollins) 26 novembre 2020

Et je suis particulièrement fier que le message de départ de mon personnage ait été: « exprimer votre vrai moi, vous laisser aimer qui vous voulez vraiment aimer, ouvertement et honnêtement, peut littéralement sauver le monde … Car à la fin, de bonnes choses arrivent – & ils valent la peine de se battre. Je vous aime tous. – Misha Collins (@mishacollins) 26 novembre 2020

Je suis désolé si j’ai parlé défensivement. Je pensais naïvement que Cas en 15.18 allait se sentir validé. Mais ce n’est pas à propos de moi. Je vais me taire et écouter un changement. Si ce n’est pas trop demander, dites-moi ce que nous aurions pu faire mieux. – Misha Collins (@mishacollins) 26 novembre 2020

Qu’as-tu pensé de la scène finale de Dean et Castiel?

