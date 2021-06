Les températures à Death Valley, en Californie, ont atteint une température torride de 122 degrés Fahrenheit (50 degrés Celsius) mardi 15 juin, en deçà du record de tous les temps pour cet endroit à la plus basse altitude d’Amérique du Nord mais plus de 10 degrés plus chaud que la moyenne température élevée à cette période de l’année.

Les températures de grillage faisaient partie d’une vague de chaleur plus large dans le sud-ouest et l’ouest des États-Unis cette semaine. Mardi, Denver atteint un sommet de 101 F (38 C), le plus tôt de l’année, la température a dépassé 100 F (37,8 C) depuis 2013. Le même jour a vu un étouffant 105 F (40,6 C) à Billings, Montana, un record pour cette date, et un record historique de 107 F (41,7 C) à Sheridan, Wyoming, égalant un précédent record de l’État. Salt Lake City a également égalé sa température la plus élevée jamais enregistrée, 107 F, mardi. Le sud de la Californie a éclaté plusieurs records de chaleur , avec le flétrissement de Palm Springs sous une température élevée de 119 F (48,3 C). Pendant ce temps, Phoenix, en Arizona, a égalé sa température record de 1974 de 115 F (46,1 C).

La Vallée de la Mort est connue pour sa chaleur torride. Le désert est situé au-dessous du niveau de la mer mais entouré de montagnes escarpées, selon le service des parcs nationaux (NPS). La lumière du soleil chauffe le sol sec du désert et la chaleur reste piégée par la roche et le sol environnants. Le record de température de l’air le plus élevé au monde a été établi à Furnace Creek dans la Vallée de la Mort le 10 juillet 1913. Ce jour-là, Furnace Creek a atteint 134 F (57 C).

Contribuer à la chaleur actuelle est un modèle météorologique connu sous le nom de « dôme de chaleur ». Selon CNN , une crête de haute pression sur l’ouest des États-Unis emprisonne l’air chaud près de la surface et repousse également toute précipitation potentielle. Le ciel ensoleillé réchauffe également les choses à l’intérieur du dôme. Et pour aggraver les choses, une grande partie de l’Occident est actuellement dans une profonde la sécheresse .

La sécheresse signifie moins d’humidité dans l’air et le sol. Lorsqu’il fait plus humide, une fraction importante de l’énergie solaire sert à chauffer et à évaporer cette humidité, a déclaré Karen McKinnon, climatologue à l’Université de Californie à Los Angeles. Pendant les périodes plus sèches, ce « dissipateur thermique » humide est manquant, de sorte que les températures sont libres de monter en flèche.

« Toute cette chaleur arrive, mais les sols sont si secs », a déclaré McKinnon à 45Secondes.fr. « Donc, une plus grande partie de cette chaleur va augmenter les températures au lieu de faire évaporer l’eau. »

Bien que Death Valley ne soit pas étranger aux températures élevées, les températures moyennes en juin sont généralement plus proches de 110 F (43,3 C) que de 120 F (48,9 C), selon le NPS. La température moyenne élevée là-bas en juillet est de 116 F (46,7 C).

Les températures dans la Vallée de la Mort jusqu’à vendredi devraient égaler ou dépasser le maximum de mardi. Un avertissement de chaleur excessive est en place pour une grande partie de la Californie et de l’Arizona jusqu’à samedi.

