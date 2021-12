Le domaine verrouille l’église Toni Collette, Anna Faris et Thomas Haden dans une bataille familiale éclectique

Signature Films a annoncé aujourd’hui que le candidat aux Oscars Toni Collette (Le sixième sens, Héréditaire), Anna Faris (Le lapin de la maison, à la mer) et Thomas Haden Church, nominé aux Oscars (Sur le côté, Divorce, Spider-Man 3) jouera dans Le Domaine, pour le scénariste/réalisateur Dean Craig (Mort à un enterrement, répétition de mariage d’amour). Marc Goldberg et Sarah Gabriel de Signature Films produiront aux côtés de Sarah Jessica Parker et Pretty Matches Productions d’Alison Benson. Les producteurs exécutifs incluent Christian Mercuri et David Haring de Capstone Global et Josh Kesselman de Thruline.

Signature Films et Capstone Global financent Le Domaine, qui tourne autour de deux sœurs, Macey (Toni Collette) et Savanna (Anna Faris), qui apprennent que leur tante Hilda, riche mais séparée, est en phase terminale. Voyant cela comme une opportunité d’obtenir son héritage et de sauver leur café mourant, les sœurs prévoient d’améliorer leur relation amère et de répondre aux besoins d’Hilda. En arrivant dans le domaine extravagant de tante Hilda, ils découvrent qu’ils ne sont pas les seuls de la famille à avoir des mœurs modifiées.

Leurs cousins ​​Beatrice et Richard (Thomas Haden Church) sont venus avec le même plan pour convaincre Hilda de leur céder sa succession. Bientôt, cela devient une bataille au sein de la famille éclectique pour savoir qui peut le plus impressionner la matriarche et sortir vainqueur.

Marc Goldberg de Signature a déclaré : « Le talent de Dean pour la farce est unique en son genre. Nous sommes impatients de donner vie à cette comédie et de travailler avec ce groupe extraordinaire de talents ; Toni, Anna et Thomas ne pourraient pas être mieux choisis.

Toni Collette (États-Unis de Tara) a été nominée pour un Oscar pour son rôle dans M. Night Shyamalan Le sixième sens. Les crédits notables incluent Ari Aster Héréditaire pour A24 et celui de Rian Johnson Couteaux sortis pour Lionsgate. Collette peut ensuite être vu dans Guillermo del Toro Allée des cauchemars avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn, Mary Steenburgen, Tim Blake Nelson et Jim Beaver, que Searchlight sortira le 17 décembre.

Anna Faris est connue pour ses rôles principaux dans À la mer pour MGM/Lionsgate, La maison lapin pour Columbia Pictures, Film d’horeur franchise pour Dimension Films, et Juste amis pour New Line Cinema, ainsi que la longue série de CBS Maman. Faris est également l’hôte du podcast acclamé « Anna Faris n’est pas qualifiée ».

Thomas Haden Church a été nominé pour un Academy Award pour sa performance dans De côté et peut ensuite être vu dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove, Benedict Wong, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe et Rhys Ifans. que Columbia Pictures sortira ce mois-ci.

Dean Craig a récemment écrit et réalisé le hit n°1 de Netflix, Amour, répétition de mariage, avec Olivia Munn, Sam Claflin. Il a écrit les versions britannique et américaine de Mort lors de funérailles. Réalisé par Frank Oz, la version britannique mettait en vedette Matthew Macfayden et Peter Dinklage tandis que l’Américain était réalisé par Neil LaBute et mettait en vedette Chris Rock, Martin Lawrence, Tracy Morgan, Danny Glover et Regina Hall. Craig est en post-production sur La lune de miel avec Maria Bakalova.





