Le DOJ confirme que Biden continuera de faire pression pour l’extradition d’Assange alors que les groupes de défense des droits humains appellent à abandonner l’affaire avant la date limite d’appel américaine

L’administration Joe Biden continuera à poursuivre l’extradition de Julian Assange, a déclaré le ministère de la Justice, repoussant les appels des groupes de défense des droits à inverser le cours avant la date limite d’appel dans le cas du co-fondateur de WikiLeaks.

Le porte-parole du DOJ, Marc Raimondi, a déclaré mardi que Washington n’avait pas abandonné les projets d’extradition d’Assange du Royaume-Uni, notant que Biden contesterait toujours une décision de janvier d’un juge britannique interdisant l’extradition au motif qu’Assange pourrait se suicider en détention aux États-Unis.

«Nous continuons de demander son extradition», Raimondi a déclaré à ., signalant que la nouvelle administration Biden reprendra là où l’ancien président Donald Trump s’est arrêté en cherchant à inculper l’activiste anti-secret pour sa publication de documents classifiés.

La déclaration du DOJ intervient quelques jours à peine avant la date limite du 12 février pour que le gouvernement américain soumette son «Motifs d’appel» dans l’affaire d’extradition d’Assange, dans laquelle des avocats américains vont argumenter contre la décision de la juge britannique Vanessa Baraitser contre cette décision.

Les appels à Washington à abandonner l’affaire Assange ont pris de l’ampleur dans les derniers jours de la présidence Trump, avec des militants et des journalistes de tout le spectre politique exigeant qu’il pardonne à l’éditeur de WikiLeaks avant la fin de son mandat. Alors que Trump a finalement refusé d’accorder la clémence, une grande partie de la même pression s’est répercutée sur l’administration Biden, illustrée plus récemment dans une lettre d’une vingtaine d’organisations de défense des libertés civiles condamnant les actes d’accusation contre Assange comme un «Grave menace pour la liberté de la presse».

«L’inculpation de M. Assange menace la liberté de la presse parce qu’une grande partie de la conduite décrite dans l’acte d’accusation est une conduite dans laquelle les journalistes se livrent régulièrement – et qu’ils doivent adopter pour faire le travail dont le public a besoin» a déclaré la lettre de lundi, organisée par la Fondation pour la liberté de la presse et signée par l’ACLU, Amnesty International et le Comité pour la protection des journalistes, entre autres.

Les organes de presse publient fréquemment et nécessairement des informations classifiées afin d’informer le public de questions d’importance publique profonde.

NOUVEAU: Nous nous joignons à une coalition de deux douzaines de groupes de défense de la liberté de la presse, des libertés civiles et des droits de l’homme pour appeler l’administration Biden à abandonner les poursuites contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange https://t.co/nVYUbSIbg1 – Liberté de la presse (@FreedomofPress) 8 février 2021

La lettre, adressée directement au DOJ de Biden, faisait écho à un argument similaire accepté par l’ancien président Barack Obama, qui a refusé d’accuser Assange au cours de ses huit années de mandat au motif que les activités de WikiLeaks étaient trop proches de la conduite journalistique standard. Biden, qui a été vice-président d’Obama, semble avoir abandonné cette position, poursuivant plutôt la campagne d’extradition de Trump.

Assange fait face à 17 chefs d’accusation en vertu de la loi sur l’espionnage pour son rôle dans la publication de documents classifiés, y compris des centaines de milliers de pages de documents qui composaient les journaux de guerre irakiens et afghans, ainsi que la tristement célèbre vidéo « Collateral Murder », qui montre un une arme à feu tirant sur une foule de civils irakiens – dont certains journalistes – en 2007. Il est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, à Londres, où il attend la conclusion de son procès d’extradition.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂