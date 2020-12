Le documentaire The Beatles: Get Back de Peter Jackson a un aperçu

Le réalisateur Peter Jackson a publié un aperçu exclusif de son prochain documentaire The Beatles: Get Back pour que les fans du monde entier puissent en profiter. Le look spécial de 5 minutes est disponible pour les fans du monde entier sur TheBeatles.com et en streaming sur Disney +.

Cinéaste acclamé Peter Jackson The Beatles: Get Back est une expérience cinématographique unique qui ramène le public dans le temps aux sessions d’enregistrement intimes des Beatles à un moment charnière de l’histoire de la musique. Le film met en valeur la chaleur, la camaraderie et le génie créatif qui ont défini l’héritage du quatuor emblématique. Tourné en janvier 1969 et compilé à partir de plus de 60 heures d’images inédites (filmées par Michael Lindsay-Hogg) et de plus de 150 heures d’audio inouï, qui ont toutes été restaurées avec brio, The Beatles: Get Back est l’histoire de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr alors qu’ils planifient leur premier concert live depuis plus de deux ans et retracent l’écriture et la répétition de 14 nouvelles chansons, initialement destinées à être publiées sur un album live d’accompagnement. Le film présente – pour la première fois dans son intégralité – la dernière performance live des Beatles en tant que groupe, le concert inoubliable sur le toit de Savile Row à Londres ainsi que d’autres chansons et compositions classiques figurant sur les deux derniers albums du groupe, Abbey Road et Let Ce soit.

Une nouvelle collaboration passionnante entre Les Beatles et cinéaste trois fois oscarisé Peter Jackson (Le Seigneur des Anneaux trilogie, Ils ne vieilliront pas) présenté par The Walt Disney Studios en association avec Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions Ltd., The Beatles: Get Back est réalisé par Jackson, produit par Jackson, Clare Olssen (Ils ne vieilliront pas) et Jonathan Clyde (Huit jours par semaine), avec Ken Kamins (Le Hobbit trilogie) et Jeff Jones d’Apple Corps (Huit jours par semaine) en tant que producteurs exécutifs. Jabez Olssen (Rogue One: Une histoire de Star Wars) sert de monteur du film, et la musique est mixée par Giles Martin (Rocketman) et Sam Okell (Hier).

The Beatles: Get Back ouvrira dans les salles américaines le 27 août 2021.

Sujets: Disney Plus