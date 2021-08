Le documentaire sur Boris Karloff a une nouvelle bande-annonce

Boris Karloff, un acteur connu pour ses contributions importantes au cinéma d’horreur dans les premières décennies du 20e siècle, présentera un nouveau documentaire intitulé « Boris Karloff : l’homme derrière le monstre ». Selon Deadline, le film, qui a sorti une première bande-annonce, aura une sortie en salles limitée à partir du 17 septembre.

Par la suite, le documentaire aura une sortie générale sur diverses plateformes de streaming fin 2021. Le documentaire présente des interviews de diverses personnalités du cinéma telles que Guillermo del Toro, Ron Perlman, Joe Dante, Christopher Plummer, Caroline Munro, Lee Grant, parmi tant d’autres. d’autres liés au cinéma classique et à l’horreur contemporaine.

« Boris Karloff: The Man Behind the Monster » explorera les origines secrètes de sa carrière d’acteur, ainsi que le développement de certaines de ses performances les plus emblématiques de l’histoire du cinéma, telles que « The Mummy » et sa performance acclamée en tant que « Monster Frankenstein ». Le film a été réalisé par Thomas Hamilton, qui l’a écrit avec Ron MacCloskey.

« Boris Karloff est le plus grand professionnel. Il a fait preuve d’une éthique de travail incroyable et a tout donné sur papier », a déclaré Hamilton dans un communiqué. « Il apporte de l’humanité et de la vulnérabilité à toutes ses performances, en particulier dans son interprétation du monstre de Frankenstein. »

Karloff parvient à communiquer un puissant sentiment de nostalgie chez la créature, attendant un geste de chaleur humaine de la part de son créateur, et il transmet son sentiment de confusion à travers ses yeux extraordinaires.

Boris Karloff est principalement connu pour ses performances dans « La Momie » et « Frankenstein », bien qu’il ait une longue carrière d’acteur de théâtre dramatique avant de s’aventurer dans des films d’horreur, mettant en vedette des films tels que « The Old Dark House », « The Ghoul ”et“ The Black Cat ”, en plus de raconter en 1966“ How The Grinch Stole Christmas ”.