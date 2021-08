Le documentaire qui a sauvé Britney Spears

Alors que le statut juridique de Britney Spears est présent depuis plus d’une décennie, son niveau de popularité a commencé à croître de façon exponentielle à la mi-2014. À cette époque, le mouvement est né « Libre Britney » qui a commencé à demander la libération du chanteur qui était considéré comme une proie aux décisions de son père, Jamie lance, qui avait été désignée comme son tuteur légal en 2008.

Britney devient de plus en plus libre dans ses réseaux. (Britney Spears)



Hier, il a été annoncé que Jamie lance avait décidé de se retirer en tant que responsable de Britney et cela n’a pas tardé à être célébré sur les réseaux par les millions de followers de la chanteuse. Dans un communiqué, les avocats de Jamie Ils ont assuré qu’il « ne croit pas qu’une bataille publique avec sa fille, en raison de son service continu en tant que tutrice, soit dans le meilleur intérêt d’elle ».

Ce qui a été défini par Matthieu Rosengart, avocat de Britney Spears, en tant que « victoire importante » pour la chanteuse, a accéléré son processus cette année et a gagné en visibilité dans les réseaux. En février, Encadrer Britney Spears, un documentaire réalisé à partir d’une enquête sur Le New York Times détaillé la situation juridique de l’artiste.







Le lancement s’est fait par FX Oui Hulu, et centré sur la vie de Britney Spears, sa relation avec les paparazzi qui a conduit à la crise de santé mentale de 2007, ainsi que l’origine de la tutelle et le lien avec son père. Kim kaïman, directeur marketing de Jive Records, entreprise avec laquelle Britney est devenu célèbre, il a déclaré dans le documentaire : « La seule chose Jamie Il m’a dit que c’était « ma fille va être très riche, elle va m’acheter un bateau ». C’est tout ce que je vais dire sur Jamie.

Encadrer Britney Spears exposé Justin Timberlake

En un peu plus d’une heure, Encadrer Britney Spears réussi à raconter du début à la fin la situation complète de la chanteuse et comment elle était devenue liée aux décisions de son père. Mais Jamie lance Il n’était pas le seul interrogé par la ligne éditoriale du documentaire.

Au début des années 2000, ils étaient l’un des couples les plus recherchés d’Hollywood. (Getty)



Qui est également apparu était Justin Timberlake, qui a su être le couple de Britney entre 2000 et 2004, date à laquelle ils se sont finalement séparés. Dans l’un des segments, vous pouvez écouter une interview dans laquelle le chanteur de « Séchez vos larmes » fait des commentaires complètement misogynes sur son ex. 12 février Justin a publié une lettre dans laquelle il s’excusait pour la manière dont il « contribuait au problème » et se disait « profondément désolé ».