Le documentaire Netflix sur Tinder qui va vous faire peur

NETFLIX

Vous considérez-vous comme un expert des applications de rencontres ? Alors vous ne devriez pas manquer cette production de Felicity Morris qui montre qui est derrière l’écran.

©NetflixL’escroc Tinder, le documentaire du moment.

Qui est derrière l’écran lorsque vous vous inscrivez à une application de rencontres comme tinder? Même si vous essayez de penser que c’est quelqu’un d’autre avec les mêmes intentions, malheureusement, ce n’est pas toujours la bonne réponse. C’est ce qu’il a essayé d’exprimer Netflix sur votre écran avec sa dernière première : L’escroc Tinder. Le documentaire se positionne déjà parmi les tendances de la plateforme et on passe ici en revue tout ce qu’il faut savoir.

En près de deux heures, la production rassemble suffisamment de données pour avertir ses téléspectateurs de la prudence à prendre lors de conversations avec des utilisateurs mystérieux. Sous la direction de Felicity Morrisprésente une prémisse claire : un homme se fait passer pour un magnat avec une vie de luxe et séduit les femmes sur Internet pour voler des millions de dollars. Mais les victimes prévoient de se venger.

Le géant du streaming parie de plus en plus sur ce genre en ajoutant du contenu à sa plateforme dans tous ses formats. À cette occasion, il le fait à travers l’histoire de trois des personnes blessées par Simon Leiev. Ses prénoms sont Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte et Pernilla Sjoholm et ils sont chargés de développer les techniques du prétendu millionnaire qui prend ses cartes de crédit et accumule des dettes inattendues.

Si vous avez plus de 16 ans et que vous aimez les titres où un imposteur est exposé, alors vous devriez ajouter à votre liste L’escroc Tinder et vous comprendrez pourquoi les internautes ont placé ce documentaire dans le top 10 du week-end. Et si vous l’avez déjà vu et que vous vouliez en savoir un peu plus sur Simon Lievev, alors Netflix a déjà la proposition parfaite pour vous.

C’est que le N rouge n’a pas abandonné ce thème seulement avec son incorporation dans le catalogue, mais l’a aussi complété avec un Podcast titré La fabrication d’un escrocdans lequel sa réalisatrice Felicity Morris et son producteur Bernadette Higginpassez en revue les méthodes de l’escroc controversé et racontez en détail comment ses victimes ont décidé de s’unir pour demander justice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂