Le documentaire Johnny vs. Amber relatera la bataille juridique de l’ex-couple sur Discovery+

L’histoire de la relation la plus tumultueuse d’Hollywood sera racontée dans le prochain documentaire Johnny contre Ambre. Chronique du mariage de courte durée entre Johnny Depp et Amber Heard, le documentaire en deux parties est en cours de développement pour le service de streaming Discovery+. Il est produit comme un « double projet de loi » par Optomen, chacune des deux parties étant racontée selon l’un de leurs points de vue.

Johnny contre Ambre présentera des entretiens avec les avocats de Depp et de Heard, chacun présentant sa version de l’affaire, qui découle des allégations de Heard selon lesquelles Johnny Depp avait été physiquement violent. Des témoignages d’autres proches des deux acteurs seront également inclus. Le document utilisera également de nombreuses séquences et enregistrements audio qui avaient été enregistrés à la fois par Depp et Heard à différents moments.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

«La série donne un aperçu approfondi de la bataille épique qui a alimenté les campagnes de fans #JusticeforJohnnyDepp et #IStandWithYouAmberHeard et l’affaire très publique de la Haute Cour qui nous a tous saisis. Optomen a fait un travail fantastique en transformant cette histoire à plusieurs niveaux en quelque chose à la fois captivant et horrible », a déclaré Clare Laycock, vice-présidente principale de la planification et des idées et responsable du divertissement chez Discovery, dans un communiqué.

« L’histoire de ce qui s’est passé entre Johnny et Amber continue de diviser énormément, entre les fans et le public en général », a déclaré Charlotte Reid, vice-présidente chargée du divertissement chez Discovery. «Nous avons décidé de faire un documentaire qui explorerait l’histoire de chacun de leurs points de vue, afin que le spectateur puisse aller au-delà des gros titres, comprendre qui il est et décider qui il doit croire dans cette histoire humaine complexe. Nous pensons que c’est une histoire résolument contemporaine sur la vérité et les mensonges qui, nous l’espérons, ouvrira une conversation avec nos téléspectateurs sur Discovery+.

« À travers les cassettes, les vidéos personnelles et les SMS présentés au tribunal, ces films donnent aux téléspectateurs un aperçu rare et important d’un mariage qui a tragiquement mal tourné, et de mieux comprendre le problème extrêmement important de la violence domestique », ajoute Nick Hornby, co- PDG chez Optomen.

Après s’être rencontrés sur le plateau de Le journal du rhum et se mariant en 2015, Johnny Depp et Amber Heard ont divorcé deux ans plus tard. En 2018, Heard a allégué qu’elle avait été victime de violence domestique, et cela a été annoncé peu de temps après que Depp n’était plus impliqué dans le pirates des Caraïbes séries. Bien qu’il ait déjà tourné quelques scènes pour Les bêtes fantastiques 3, Depp a également démissionné de ce rôle à la demande du studio.

Depp perdrait également un procès en diffamation contre un tabloïd britannique pour l’avoir qualifié de « batteur de femme » dans un article, bien qu’il ait un procès séparé contre Heard qui doit être entendu en 2022. Les fans de l’acteur pensent que les preuves le montrent innocent de les allégations et même une victime de violence domestique elle-même. Cela a donné lieu à des pétitions pour qu’Amber Heard perde son emploi de Mera en Aquaman et le royaume perdu avec d’autres exigeant que Johnny récupère ses rôles dans le pirates des Caraïbes et Bêtes fantastiques franchisés.

Johnny contre Ambre n’a pas reçu de date de sortie officielle, mais le documentaire sera diffusé exclusivement sur Discovery+ en 2022. Cette nouvelle nous vient de Variety.





Harry Styles est «tellement reconnaissant» de rejoindre l’univers cinématographique Marvel Le chanteur de One Direction et acteur de Dunkerque Harry Styles a parlé pour la première fois de son rôle dans Eternals et de sa gratitude pour avoir travaillé avec Chloe Zhao.

Lire la suite





A propos de l’auteur