Le documentaire HBO de Natalie Portman, Angel City, lance sa première bande-annonce

HBO et HBO Max emmènent le public sur le terrain de football dans la première bande-annonce des docu-séries à venir Ville des anges. Produit par une équipe primée aux Oscars dirigée par Natalie PortmanElizabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin, la série suit les aventures du club de football féminin Angel City et le chemin parcouru pour devenir un phénomène mondial.

Découvrez la bande-annonce officielle ainsi que le synopsis de l’émission publiée par HBO :

Angel City est une docu-série captivante qui se déroule dans les coulisses et sur le terrain de l’équipe de football professionnelle féminine révolutionnaire basée à Los Angeles, Angel City Football Club (ACFC). Fondée en septembre 2020 par l’actrice Natalie Portman, la capital-risqueuse Kara Nortman et l’entrepreneure de jeux Julie Uhrman, l’ACFC brise le moule en étant le plus grand groupe de propriété féminine majoritaire dans le sport professionnel et comprend 14 anciennes joueuses de l’équipe nationale féminine américaine en tant qu’investisseurs. La série tire le rideau sur l’histoire d’origine tout au long de la saison inaugurale 2022 et révèle franchement la passion et le courage nécessaires pour construire une franchise à partir de zéro.

Alors que les athlètes et le personnel d’entraîneurs font face aux défis des installations d’entraînement et aux blessures inattendues, le club est chargé de remplir le stade et de prouver au monde que vous pouvez diriger avec passion et détermination tout en réalisant des bénéfices. Alors que les philosophies sont débattues et que les attentes de performance ne sont pas satisfaites, le club doit faire face aux difficultés de croissance d’une startup, en posant la question : ce nouveau modèle ACFC peut-il réussir à la fois sur et en dehors du terrain ?