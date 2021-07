Le documentaire Demon’s Souls est une plongée profonde d’une heure dans le remake de la PS5

La PlayStation 5 a été lancée avec une gamme de logiciels assez robuste, mais pour les fans inconditionnels, Demon’s Souls était le choix du groupe. Ce remake de Bluepoint Games a ramené le RPG d’action PS3 à la mode, et il a agi comme une pièce maîtresse du premier jour pour ce dont cette nouvelle console est capable. Le grand-père du sous-genre Soulsborne est de retour et a maintenant meilleure apparence que tous les autres et joue mieux que jamais. Alors, comment Bluepoint a-t-il fait ?

Noclip, une société de production financée par la foule qui réalise de merveilleux documentaires sur les jeux vidéo, vient de publier son dernier travail et ouvre le rideau sur l’excellent titre de lancement. Il dure un peu plus d’une heure et explique en détail comment le studio a reconstruit le titre 2009 pour le nouveau matériel. Nous avons adoré des détails tels que Sony doit traduire tous les documents de conception japonais, l’équipe du son utilisant exactement les mêmes fichiers SFX pour le retour haptique et l’examen de chaque modèle de personnage pour s’assurer qu’aucun détail crucial n’a été oublié. Si vous avez déjà été curieux de connaître le processus de remake de Bluepoint, c’est une excellente montre.

Vous devrez évidemment prévoir un peu de temps pour celui-ci, mais cela en vaut la peine. Avez-vous déjà regardé ce documentaire Demon’s Souls ? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.