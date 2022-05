Le documentaire de Val Kilmer à voir avant Top Gun : Maverick

in

Amazon Prime Vidéo

Ce jeudi, le deuxième film de la saga avec Tom Cruise et l’acteur de Batman sortira en salles. Ce sera 36 ans après la sortie du film de Tony Scott.

©IMDBVal Kilmer était l’Iceman dans le classique des années 80.

En 1986, Tony Scott a réalisé l’un des films qui ont marqué les années 80. Grâce à la musique, les étoiles montantes de Tom Cruise et Val Kilmeret la présentation des séquences avions de chasse, meilleur pistolet est devenu un repère du cinéma de Hollywood De la première ligne. Avec seulement 15 millions de dollars, le film centré sur la marine américaine dédié à la recherche des meilleurs aviateurs a rapporté plus de 357 millions de dollars dans le monde.

Pendant longtemps, on a émis l’hypothèse que meilleur pistolet a eu sa suite et que Tom Croisière reviendra pour devenir Maverick. En fait, on parlait de Tony Scott Il reviendrait également pour diriger cette histoire, même si son dénouement tragique (il s’est suicidé en 2012) a fini par ruiner ces plans. Ainsi, tout était en veille jusqu’à Joseph Kosinski Il a pris les ficelles et réalisé le film qui, pour beaucoup, est le meilleur qu’on ait vu au cinéma depuis longtemps.

ce jeudi arrivera Top Gun : Maverick théâtres, et comme on peut le voir dans la bande-annonce officielle, le personnage joué par Val Kilmer dans le film de 1986, il n’a pas été oublié. D’après ce qu’on entend dire au soldat incarné par Jon Ham, homme de glace (avec une position hiérarchique élevée dans la marine) est celui qui a personnellement demandé qu’ils appellent Maverick pour revenir au projet meilleur pistolet pour former un groupe de jeunes.

Parmi les crédits du nouveau meilleur pistolet apparaître Val Kilmer, qui n’est pas vu dans les bandes-annonces du film et il n’a pas été rapporté de manière fiable combien peut être vu dans le film. Si vous êtes fan de cet acteur qui a même eu la fierté d’être Homme chauve-sourisil y a un documentaire à ne pas manquer avant d’acheter vos billets pour Top Gun : Maverick. Il s’agit de Val, un long métrage qui revient sur la carrière de l’acteur à partir d’enregistrements qu’il a lui-même réalisés sur le tournage de ses films, et raconte aussi ce que c’était que d’affronter la terrible nouvelle d’avoir contracté un cancer de la gorge. vous pouvez en profiter dans Amazon Prime Vidéo.

+La version la plus risquée de Top Gun : Maverick

Comme on le sait, Tom Croisière vient des étoiles Hollywood qui aime vraiment pouvoir faire ses propres cascades. Pour ce nouveau film, il est monté dans un avion de la marine et a volé à 500 milles à l’heure. Bien qu’il ne soit pas celui qui pilotait le navire, il était chargé de contrôler les caméras installées sur le navire pour filmer le plan. Comme il l’a dit Kosinski dans une interview avec Le journaliste hollywoodienà la fin du tournage de la séquence, le pilote de marine qui accompagnait Croisière lors du test (qui consistait à voler à peine à 15 mètres au-dessus du sol), il a déclaré qu’il ne ferait plus jamais quelque chose comme ça.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂