Le documentaire de Kanye West exploite-t-il sa maladie mentale

Netflix aurait injecté 30 millions de dollars pour un documentaire de Kanye West couvrant plus de deux décennies de la vie du rappeur.

Les docu-séries seront divisées en plusieurs épisodes contenant des images inédites de l’ascension de l’artiste vers la renommée musicale, du succès dans l’industrie de la mode et plus encore, et devraient apparaître sur nos écrans plus tard cette année.

Mais West est-il juste une autre célébrité victime des projecteurs médiatiques, ou a-t-il enfin la chance de raconter son histoire à sa manière?

Au cours de 2020, nous avons regardé West exposer sur le comportement en ligne, nous nous sommes accrochés à des mensonges sur sa sexualité et nous avons spéculé sur son mariage alors que les papiers de divorce étaient déposés.

Le monde est un endroit impitoyable et exploiteur pour les célébrités souffrant de maladies mentales. Risquons-nous d’ajouter à cette exploitation en regardant sa vie se dérouler sous forme de documentaire alors que le stock de Netflix augmente?

Bien que le contenu exact des images ne soit pas connu, la série documentaire devrait se plonger dans l’art de West dans la mode et la musique, sa campagne électorale présidentielle ratée de 2020 et la mort de sa mère, Donda West.

Dans la longue et très médiatisée bataille pour la santé mentale de West, sa lutte pour accepter la mort de sa mère a été un problème récurrent.

Donda a financé la première session d’enregistrement de West et a agi comme son manager dans les premières années de sa carrière.

Alors qu’elle subissait une chirurgie plastique, Dona est décédée sur une table d’opération en 2007. Trois mois plus tard, West était sur scène pour interpréter «Hey Mama» alors qu’il pleurait son décès.

En 2015, West a déclaré qu’il s’était blâmé pour sa mort. Interrogé sur ce qu’il avait sacrifié pour son succès, il a répondu: «Ma mère».

«Si je n’avais jamais déménagé à Los Angeles, elle serait en vie… Je ne veux pas aller plus loin parce que cela me fera pleurer.

En 2018, West a déclaré à Twitter qu’il utiliserait le visage du chirurgien de Donda comme couverture de son prochain album. Plus tard cette année-là, « Ye » est arrivé avec une couverture qui disait: « Je déteste être bipolaire, c’est génial », à la place.

Puis en 2020, alors que le monde regardait West dans une autre spirale alarmante alors qu’elle se déroulait sur Twitter, sa femme Kim Kardashian a souligné une fois de plus son chagrin continu et a imploré sa compassion:

«C’est une personne brillante mais compliquée qui en plus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère et doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son trouble bipolaire. .. Vivre avec un trouble bipolaire ne diminue ni n’invalide ses rêves et ses idées créatives. »

Se plonger dans le traumatisme continu de la mort de sa mère et les effets sur sa carrière offre peut-être une chance pour la compassion envers l’Ouest que Kardashian a demandée.

Nous avons vu West raconter les hauts et les bas sur Twitter et à travers sa musique suffisamment pour que de nombreuses conclusions soient déjà tirées. Mais sans fouiller dans les nuances de ce qui se passe dans les coulisses, il y a une chance que nous nous soyons tous trompés.

Au cours de la trajectoire de deux décennies, nous pouvons voir les hauts et les bas dans une nouvelle perspective qui est fidèle à l’expérience bipolaire, ou du moins, fidèle à l’expérience bipolaire de West.

Avec un contrôle créatif total sur le documentaire, West a la possibilité de façonner son propre récit.

Des itérations récentes du documentaire sur les célébrités ont vu des personnalités comme Britney Spears analysées et évaluées à l’écran sans laisser à la star sa chance de raconter sa propre histoire, ou même de la consulter sur le produit fini.

Le documentaire de West serait produit par Clarence «Coodie» Simmons et Chike Ozah, mieux connu sous le nom de Coodie & Chike, qui ont réalisé et produit le clip vidéo de West en 2004 «Jesus Walks (Version 3)» et «Through the Wire».

J’espère que cela laisse le récit de l’histoire de West entre les mains de personnes en qui il peut avoir confiance. Cependant, il y a une certaine déformation de la vérité qui accompagne le fait de raconter sa propre histoire.

Nous savons de ceux qui ont déjà été proches de West qu’il n’est pas le plus respectueux des personnages.

Selon la rumeur, l’ancien garde du corps de West, Steve Stanulis, serait en train de réaliser son propre documentaire sur le travail pour le rappeur qu’il avait autrefois menacé de deux poursuites distinctes de plusieurs millions de dollars.

Il est difficile d’imaginer que certains de ces points faibles feront partie de la coupe de West de ses docu-séries, bien que peut-être que nous n’ayons pas droit à ces échanges privés en premier lieu.

L’article continue ci-dessous

La capacité d’exercer un contrôle sur son histoire devient particulièrement compliquée en cas de maladie mentale.

De blâmer les Noirs pour l’esclavage sur TMZ à accusant sa femme de vouloir avorter leur enfant, West a dit et s’est excusé pour de nombreuses actions douteuses survenues pendant des moments d’hypomanie.

Le documentaire pourrait-il devenir un autre de ces épisodes si West ne reçoit pas un soutien significatif?

On pourrait soutenir que Netflix est complice de l’exploitation d’une figure gênante et controversée à son propre profit. Avec l’histoire de la maladie mentale de West en pleine exposition publique, lui fournir une plate-forme pour potentiellement créer un autre épisode bipolaire digne de ce nom est une décision préoccupante. Et celui qui fait suite à une longue série de décisions impliquant des conseils d’administration qui s’attaquent à des étoiles vulnérables.

Alors que Spears est une cible parce qu’elle ne contrôle pas son propre récit, West est une cible parce qu’il l’est. Bien que le contrôle soit le mot clé, et peut-être un débat sur le contrôle qu’une mégastar atteinte de maladie mentale pourrait avoir en présence d’un entourage de facilitateurs.

S’il y a une chose que l’industrie du divertissement sait, c’est que les célébrités peuvent maintenir un public lorsqu’elles sont au sommet de leur forme, et elles peuvent maintenir un public lorsque leur vie s’effondre. Les controverses persistantes de West suggèrent qu’il a désespérément besoin d’une aide qu’il n’a pas encore obtenue.

Il est dans notre nature d’être attirés par la controverse. Tout comme nous ralentissons pour les accidents de voiture, nous allons ralentir pour le nouveau documentaire de West. Cela va très bien se passer, cela ne fait aucun doute. Mais devrait-il?

Devrions-nous encourager davantage le même type de contenu potentiellement exploiteur et nuisible, afin que nous puissions avoir un aperçu de la vie de West? Nous voulons un aperçu, une explication, peut-être. Mais, comme indiqué précédemment, ce n’est peut-être pas notre droit d’accéder à la vie privée des personnalités publiques, même si cela semble devoir l’être. Peut-être que ce n’est pas non plus Netflix, ni même West lui-même, de confier au public toute la responsabilité de détourner le regard, alors qu’il sait déjà que nous ne pouvons pas.

Cela dit, il y a ici une opportunité pour un regard significatif sur ce que signifie être un artiste noir vivant avec un trouble bipolaire sur la scène mondiale. Une maladie qui est si souvent banalisée et mal représentée peut devoir être transmise à travers l’expérience vécue.

Ce n’est pas le bipolaire de West tel qu’il se manifeste sur Twitter, dans des interviews ou en marge d’un épisode « Keeping Up With The Kardashians ». C’est deux décennies d’une vie remplie de grandeur et de honte à parts égales, souvent croisées.

Alice Kelly et Kevin Lankes sont tous les deux éditeurs chez YourTango. Alice travaille à la sensibilisation à la justice sociale et à l’équité, et Kevin se concentre sur l’écriture qui élimine les obstacles en matière de santé mentale et d’autonomisation.