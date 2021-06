Le documentaire de Jim Varney L’importance d’être Ernest lance la campagne Kickstarter

Le documentaire de Jim Varney L’importance d’être Ernest se rapproche rapidement de la production après avoir lancé la campagne de financement participatif pour son budget. Auparavant, une bande-annonce a été publiée pour le film, qui plonge dans la vie et la carrière de Varney et sa course légendaire en tant qu’Ernest P. Worrell. Il montrera aux fans une nouvelle facette de l’acteur comique en incluant des images inédites de Varney ainsi que de nouvelles histoires sur la légende tardive de certaines des personnes qui le connaissaient le mieux.

Maintenant, les cinéastes avancent à toute vapeur dans le projet avec la nouvelle campagne de financement participatif sur Kickstarter. Actuellement à mi-chemin de son objectif de 60 000 €, il reste un peu moins de deux semaines pour soutenir le projet au moment de la rédaction de cet article. Indépendamment de la somme d’argent collectée, les cinéastes affirment que l’équipe a « assez d’expérience, de cœur et de savoir-faire pour créer un récit pleinement réalisé digne de l’héritage de Jim et Ernest ».

Le film est réalisé avec la participation des familles de Jim Varney et Ernest réalisateur John Cherry. En plus de retrouver des images inédites de Varney, L’importance d’être Ernest comprendra également des interviews et de nouvelles histoires sur l’acteur de collègues et de proches. Selon l’équipe documentaire, Paganomation, le concept du film est né après qu’il a été réalisé qu’il n’y a vraiment « pas de regard définitif dans les coulisses de la réalisation des publicités, films, émissions de télévision et spéciaux d’Ernest, ou de Jim Varney vie et travail. » Quelqu’un devait intervenir et le faire maintenant avant que ces souvenirs ne soient perdus à jamais.

« Grâce à neuf longs métrages, une émission télévisée primée aux Emmy Awards et des milliers de publicités télévisées, Ernest P. Worrell est devenu une icône de la comédie bien-aimée », lit-on dans la description de Kickstarter. « Créé à l’origine comme un personnage publicitaire, Ernest a transcendé ces humbles débuts pour devenir un succès inattendu grâce à la créativité d’une équipe d’artistes indispensable, ainsi qu’au talent inégalé de l’acteur Jim Varney. »

Le réalisateur ajoute : « Aujourd’hui, deux décennies après la mort de Varney, Ernest et Jim semblent perdurer en grande partie comme des notes de bas de page de la culture pop; ou pire, comme des punchlines faciles. Mais Ernest est plus que cela, et ce film documentaire guidera les téléspectateurs à travers le toute l’époque d’Ernest pour examiner la durée de conservation d’un phénomène. À l’aide d’images d’archives, d’interviews des acteurs et de l’équipe, et de matériel inédit, nous chercherons à répondre aux questions : « Qui était Ernest, qui était Jim Varney, comment ont-ils se rapportent, et pourquoi sont-ils tous les deux si importants pour les gens ? »

David Pagano dirige L’importance d’être Ernest. Justin Lloyd est producteur et chercheur, Daniel Butler est producteur exécutif et Valerie Champagne est coproductrice. Il n’y a actuellement aucune date de sortie attachée au film, car les plans de l’équipe pour la post-production et le lancement du film dépendront de la somme d’argent collectée pour le budget.

Divers avantages sont offerts à ceux qui souhaitent contribuer, l’option la plus basse étant une promesse de don de 1 €. Pour en savoir plus sur le projet ou pour contribuer au budget et profiter des avantages, vous pouvez visiter la campagne sur Kickstarter.

