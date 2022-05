Le documentaire de David Bowie « Moonage Daydream » obtient une bande-annonce officielle avant la première

Le réalisateur Brett Morgen a publié la première bande-annonce de Moonage Daydream, à propos de la légende de la musique décédée David Bowie. Cette sortie intervient quelques heures avant la première prévue du documentaire dans la section Midnight Screenings du Festival de Cannes. Le long métrage, décrit comme une « odyssée cinématographique » et une « expérience immersive », s’appuie sur des séquences inédites, des performances, des interviews et de la musique pour raconter l’histoire du voyage artistique et spirituel de Bowie. C’est le premier documentaire qui a reçu l’approbation de la succession Bowie.

Morgen, nominé aux Oscars, a écrit, réalisé, produit et monté Moonage Daydream. Il travaille sur le film depuis 5 ans : en 2017, il a obtenu l’accès aux archives personnelles de la rock star britannique, y compris tous ses enregistrements maîtres et les films 35 mm et 16 mm de ses performances scéniques. Moonage Daydream contient 40 pistes musicales remasterisées à partir d’enregistrements originaux en studio, y compris Changements, Starman, Ziggy Stardust, La vie sur Mars, Rebel Rebel, Fameet Années d’or.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le film est raconté par David Bowie et explore son engagement envers les formes d’art, notamment le cinéma, la musique, la peinture, la sculpture, le collage vidéo et audio, l’écriture de scénarios et le théâtre en direct. Dans la bande-annonce, on l’entend dire :

« Tous les gens, peu importe qui ils sont, souhaitent tous avoir davantage apprécié la vie. C’est ce que vous faites dans la vie qui est important, pas le temps dont vous disposez ou ce que vous auriez aimé faire. La vie est fantastique.

Morgen est réalisateur, producteur, scénariste et monteur de films documentaires. Il est connu pour Sur les cordes, et documentaires musicaux Kurt Cobain : Montage de Heck et Jeannepour lequel il a remporté le Primetime Emmy Award pour la réalisation exceptionnelle d’un programme documentaire/non-fiction en 2018.

Moonage Daydream est sorti dans le cadre d’une collaboration entre Neon, Universal Pictures Content Group, HBO Documentary Films et IMAX. Après sa première au Festival de Cannes ce soir, il sortira en salles en septembre. Il devrait atteindre HBO et HBO Max en 2023.

En relation: Pop Star Lizzo a un documentaire en direction de HBO Max

L’héritage de David Bowie perdure

Bowie est considéré comme l’un des musiciens les plus influents du XXe siècle. Il est devenu populaire au Royaume-Uni après la sortie en 1969 de Bizarrerie spatiale. En 1972, il a présenté un alter ego défiant le genre, Ziggy Stardust. Le succès de son album L’ascension et la chute de Ziggy Stardust et les araignées de Mars, lui a valu une audience internationale. Au cours de sa vie, les ventes totales de disques ont dépassé les 100 millions dans le monde, faisant de lui l’un des musiciens les plus vendus de tous les temps.

Tout en restant une figure importante de la musique et de la culture pop, Bowie est apparu dans un certain nombre de films, dont les classiques cultes Labyrinthe, l’homme tombé sur terre et Twin Peaks : le feu marche avec moi. Le 10 janvier 2006, deux jours après sa mort, Étoile Noire, son 26e et dernier album, est sorti. On se souvient de lui pour son succès dans de nombreux domaines artistiques et son mépris des normes de genre.