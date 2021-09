Le documentaire d’Alanis Morisette dit qu’elle a été violée à 15 ans

Dans le nouveau documentaire de HBO sur Alanis Morisette intitulé « Jagged », Morisette détaille les difficultés de naviguer dans l’industrie de la musique dans les années 90 et d’être agressé sexuellement à 15 ans.

Le documentaire, que Morisette a déclaré ne pas soutenir car ce n’était pas l’histoire qu’elle « avait accepté de raconter », fera ses débuts sur HBO le 19 novembre.

Lorsqu’elle a parlé du traumatisme sexuel passé de Morisette dans le film, elle a dit à la réalisatrice Alison Klayman qu’elle « aura besoin d’aide parce que je n’en parle jamais ».

Alanis Morisette dit qu’elle a été violée par plusieurs hommes dans son nouveau documentaire.

Dans le film, elle explique qu’elle a eu de multiples relations sexuelles alors qu’elle n’avait que 15 ans, ce qui est considéré comme un viol légal.

Mais un retour sur sa musique révèle qu’elle a du mal à raconter son histoire depuis longtemps.

« Je disais toujours, tu sais que j’étais consentante. Et puis on me rappelait : ‘Hé, tu avais 15 ans. Tu n’es pas consentante à 15 ans' », a-t-elle ajouté, « Maintenant, comme, oh ouais – ils’ sont tous des pédophiles. Ce sont tous des viols légaux.

La musique d’Alanis Morisette explore ses abus sexuels.

Nous pouvons également avoir un aperçu du traumatisme et des sentiments sexuels passés de Morisette dans ses chansons du début des années 2000.

Sa chanson de 2002 « Hands Clean » serait son souvenir d’une relation sexuelle interdite avec un homme beaucoup plus âgé alors qu’elle avait environ 14 ans.

Le début de la chanson explique qu’elle était avec quelqu’un de plus mature qu’elle et qu’il semblait avoir du succès grâce à la renommée de Morisette.

« Sans votre maturité, rien de tout cela ne serait arrivé. Si vous n’aviez pas été aussi sage au-delà de vos années, j’aurais pu me contrôler. Sans mon attention, vous ne seriez pas eu du succès, et sans moi, vous n’auriez jamais été grand-chose », chante-t-elle.

Elle poursuit ensuite en disant: « Cela pourrait être désordonné, mais cela ne semble pas vous déranger … personne ne le sait sauf nous deux et moi avons honoré votre demande de silence et vous vous êtes lavé les mains de cela. »

Un article de Rolling Stone à l’époque écrivait qu’il s’agissait « d’une réminiscence apparemment factuelle de relations sexuelles mineures avec un mentor dans le secteur de la musique, une affaire » balayée sous le tapis « .

Une autre de ses chansons intitulée « Flinch » sur le même album raconte que Morisette se sentait honteuse et embarrassée après avoir vu un ex-petit ami, qui était l’homme plus âgé avec qui elle avait 14 ans, et à quel point il l’affecte encore.

Elle prétend que dans la chanson, elle finira par « grandir et je ne broncherai même pas à ton nom ».

Morisette a critiqué le prochain documentaire « Jagged ».

Morisette aurait dû s’asseoir pendant des heures pour être interviewée pour le documentaire pendant une « période très vulnérable » selon son publiciste, alors qu’elle était au milieu de sa « troisième dépression post-partum pendant le verrouillage ».

« J’ai été bercé par un faux sentiment de sécurité et leur programme salace est devenu évident dès que j’ai vu le premier montage du film », a déclaré Morisette.

« Je suis assise ici et ressent maintenant pleinement l’impact d’avoir fait confiance à quelqu’un qui ne méritait pas qu’on lui fasse confiance », a-t-elle poursuivi. « En fin de compte, je ne soutiendrai pas la vision réductrice de quelqu’un d’autre d’une histoire beaucoup trop nuancée pour qu’il puisse la saisir ou la raconter. «

Morisette a une raison d’être bouleversée car elle a déclaré qu’à chaque fois qu’elle partageait des nouvelles de son traumatisme sexuel passé, cela était « en quelque sorte tombé dans l’oreille d’un sourd ».

La raison pour laquelle Morisette ne parle pas autant de son traumatisme sexuel est que les femmes qui présentent des allégations d’abus sexuels ne sont souvent pas crues.

« Beaucoup de gens disent : ‘Pourquoi cette femme a-t-elle attendu 30 ans ?’ Je suis genre foutre, ils n’ont pas attendu 30 ans. Personne n’écoutait, ou leur gagne-pain était menacé, ou leur famille était menacée. Alors oui, tout le truc « Pourquoi les femmes attendent » ? Les femmes n’attendent pas. Une culture n’écoute pas.

Selon la thérapeute conjugale et familiale, Frances Patton, malheureusement, trop de filles ont cette expérience.

« Raconter l’histoire devant le système judiciaire est terrifiant pour un jeune, et c’est encore une fois une expérience violente. L’abus sexuel vous viole à votre niveau le plus personnel. Vous perdez le contrôle de vous-même, de votre corps et de votre vie privée. Vous perdez votre confiance en les autres. »

Patton dit que la douleur ne disparaît pas d’elle-même, toute expérience sexuelle peut ramener des émotions et des traumatismes, « Même si vous ne vous souvenez pas du traumatisme, les émotions peuvent revenir. Certaines victimes se retrouvent incapables de faire confiance à un partenaire, de s’engager dans l’activité sexuelle, ou faire confiance à nouveau à quelqu’un. »

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.