Le documentaire Butterfly in the Sky célèbre l’héritage arc-en-ciel de lecture de LeVar Burton

L’histoire du programme éducatif populaire pour enfants Lecture de l’arc-en-ciel sera exploré dans un prochain documentaire du studio XTR. Appelé Papillon dans le ciel, l’objectif du studio pour le film est « d’honorer l’héritage de la série et d’enseigner aux jeunes générations ce jalon de l’histoire de la télévision dans notre ère actuelle d’apprentissage à distance ». Bien sûr, l’animateur de l’émission LeVar Burton sera largement présenté avec des images d’archives et de nouvelles interviews.

De même que LeVar Burton, Papillon dans le ciel comprend des entrevues avec les principaux diffuseurs, éducateurs et cinéastes impliqués dans Lecture de l’arc-en-ciel et croyait en son message pour encourager la lecture chez les jeunes téléspectateurs. Bradford Thomason et Brett Whitcomb (GLOW: L’histoire des magnifiques dames de la lutte, Centre commercial Jasper) dirige le doc. Une production Sidestilt Films, le film est produit par Bryan Storkel (Serpent de l’Alabama, La légende de l’île de la cocaïne) et produit par Bryn Mooser, Justin Lacob et Kathryn Everett de XTR.

« Lecture de l’arc-en-ciel était ma fenêtre sur la grande ville et sur diverses cultures », a déclaré Whitcomb dans un communiqué. « Avec des segments comme ceux de ‘Hill of Fire’, ‘Liang and the Magic Paintbrush’ et d’innombrables autres épisodes, Lecture de l’arc-en-ciel C’était sans doute la première fois que je rencontrais la télévision de « style documentaire » quand j’étais jeune, plantant une graine qui m’inspirerait pour le reste de ma vie et me conduirait là où j’en suis dans ma carrière à ce jour. »

Thomason a ajouté: « En tant que Mexicain-Américain ayant grandi à Houston, j’ai toujours été entouré de diversité. Plus que n’importe quelle émission à la télévision, Reading Rainbow reflétait les cultures qui m’entouraient. Lorsque le salon du livre est arrivé dans mon école, je suis allé directement à les Lecture de l’arc-en-ciel titres. Je ne le savais pas à l’époque, mais l’énoncé de mission de la série se manifestait en moi. Je dévore des livres à ce jour et je sais Lecture de l’arc-en-ciel y a participé. »

« Nous sommes honorés de dire au Lecture de l’arc-en-ciel histoire et documenter le travail incroyable de l’émission pour accroître l’alphabétisation des enfants du monde entier », a également déclaré Lacob, responsable du développement chez XTR. « Des décennies plus tard, l’impact de Lecture de l’arc-en-ciel vit toujours grâce à mon amour de toujours pour la lecture que je partage avec mes propres enfants. »

Lecture de l’arc-en-ciel créé pour la première fois sur PBS en 1983 et durera 21 saisons, concluant sa diffusion en 2006. Il a été animé par LeVar Burton après son rôle acclamé dans Racines avec l’acteur et des invités spéciaux célèbres qui explorent un livre pour enfants différent à chaque épisode. Conçue pour encourager l’amour de la lecture avec les enfants, la série a remporté 26 Emmy Awards, dont 10 pour les meilleures séries pour enfants.

La nouvelle de ce documentaire fait suite à la campagne de LeVar Burton pour devenir l’hôte de Jeopardy! ce qui n’est finalement pas arrivé. Avec des fans demandant au jeu télévisé de le faire venir en tant qu’hôte après la mort d’Alex Trebek, Burton a servi d’hôte temporaire pendant une semaine en été. Il a été annoncé plus tard que le producteur exécutif Mike Richards serait l’hôte permanent de l’émission, bien qu’il ait depuis complètement quitté la série. Mayim Bialik a été ramenée pour remplacer Richards et on ne sait pas encore si Burton sera à nouveau l’hôte avant qu’un nouvel hôte à temps plein ne soit nommé.

Ce n’est pas clair quand Papillon dans le ciel sera publié. Pendant ce temps, pour en savoir plus sur Burton, les fans peuvent consulter son podcast LeVar Burton Reads, qui présente Burton plongeant dans de nouvelles histoires à chaque épisode. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.