Le documentaire «  Black Holes: The Edge of All We Know  » plonge dans une première photo historique (vidéo exclusive)

« Nous avons un objectif qui n’a jamais été atteint auparavant: nous voulons prendre la première photo d’un trou noir , quelque chose qui lutte avec toute sa puissance pour être invisible. «

La nouvelle bande-annonce du prochain documentaire « Black Holes: The Edge of All We Know » – exclusivement fournie à 45secondes.fr – s’ouvre sur ces mots, prononcés par le directeur fondateur d’Event Horizon Telescope (EHT), Shep Doeleman. Comme nous le savons tous, l’équipe internationale d’EHT a atteint cet objectif audacieux, capturant un image du trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87.

La photo épique a captivé le monde lorsque Doeleman et ses collègues l’ont publiée en avril 2019, et elle continue de résonner aujourd’hui. En effet, ce premier regard direct sur la silhouette d’un trou noir est devenu ancré dans notre culture, servant de symbole de ce dont l’humanité est capable lorsqu’elle vise haut et travaille ensemble.

Cette première image d’un trou noir a été révélée par le télescope Event Horizon, un réseau planétaire de huit radiotélescopes terrestres forgés grâce à une collaboration internationale, en avril 2019. Il montre le trou noir supermassif et son ombre qui se trouve au centre de la galaxie M87. (Crédit d’image: EHT Collaboration)

« Trous noirs: le bord de tout ce que nous savons « explore les nombreuses significations des trous noirs et de cette photo pionnière. Le documentaire de 98 minutes, qui sera disponible le 2 mars par vidéo à la demande, fournit également un aperçu de la façon dont l’image s’est réunie. Il met en lumière le fonctionnement interne de l’EHT, un consortium de centaines de scientifiques qui analysent les données de grandes antennes paraboliques lointaines qui, ensemble, fonctionnent comme un observatoire de la taille de la Terre elle-même.

Ce regard sera probablement révélateur pour de nombreuses personnes.

« Rétrospectivement, nous pouvons voir la science comme une simple marche en avant », a déclaré le réalisateur du film, Peter Galison, à 45secondes.fr. « Mais il y a des revers et des frustrations, et je voulais montrer l’action intérieure de la science et amener les gens à l’intérieur de la pièce dans laquelle cela se passe – ou, dans le cas du Télescope Event Horizon , les nombreuses chambres du monde entier. «

Le documentaire ouvre également un deuxième fil noir – les efforts de scientifiques tels qu’Andy Strominger, Sasha Haco et Malcolm Perry pour résoudre le « paradoxe de la perte d’information . »Cette idée troublante, que le regretté Stephen Hawking introduit dans le monde dans les années 1970, postule que les trous noirs peuvent détruire des informations, ce qui, selon notre meilleure compréhension de la physique, devrait être impossible.

Hawking est présenté dans « Black Holes: The Edge of All We Know », qui montre l’un des plus grands esprits de la mémoire récente très au travail.

«J’espère que les gens pourront voir Hawking comme un scientifique pensant, et pas seulement comme l’icône et le symbole international qu’il est devenu», a déclaré Galison, professeur de physique et d’histoire des sciences à Harvard et cofondateur du Initiative interdisciplinaire Black Hole de l’université.

C’est « ce sentiment de son plaisir curieux et curieux pour l’enquête que j’espère transmettre dans le film », at-il ajouté.

Pour en savoir plus sur « Black Holes: The Edge of All We Know », consultez http://blackholefilm.com/ . Et, une fois que le 2 mars arrive, vous pouvez regarder tout le documentaire.