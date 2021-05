Le docteur Strange devait apparaître sur WandaVision

Asmodee Marvel Champions : Docteur Strange

initiez-vous aux arcanes du docteur strange !neurochirurgien de renommee internationale, le docteur stephen strange a tout perdu des suites drun accident de la route : sa dexterite, son amour-propre et sa carriere. en quete de soins, il a obtenu bien plush puisque lrhomme egoiste et venal quril etait a laisse la place au defenseur de la terre et receptacle des plus grands pouvoirs esoteriques qui soient !son deck drinvocations est constitue de pouvoirs incommensurables et incomprehensibles pour le commun des mortels. face a la nemesis du docteur strange, le terrible baron mordo, vous en aurez bien besoin !contenu chaque paquet heros de 60 cartes comprend un deck preconstruit de 40 cartes, 29 nouvelles cartes qui peuvent etre ajoutees a nrimporte quel autre deck heros, un set de nemesis specifique !