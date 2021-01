Le docteur Strange dans le multivers de la folie suspend le tournage au milieu des derniers verrouillages au Royaume-Uni

Docteur Strange dans le multivers de la folie a arrêté la production en raison de la pandémie. Le tournage se déroule au Royaume-Uni, qui vient d’annoncer une nouvelle série de verrouillages. Le Premier ministre Boris Johnson a renforcé un verrouillage strict plus tôt cette semaine, car une variante plus transmissible du COVID-19 se propage et remplit les hôpitaux. « Il est clair que nous devons faire plus pour maîtriser cette nouvelle variante », a déclaré Johnson. « Cela signifie que le gouvernement vous demande une fois de plus de rester chez vous. »

Dans une nouvelle interview, WandaVision et Docteur Strange dans le multivers de la folie La star Elizabeth Olsen a révélé que la production avait été suspendue pour la suite. «Puisque les hôpitaux sont débordés ici, nous ne pouvons pas retourner au travail tant que cela ne se calme pas», a déclaré Olsen. « Donc, je suis juste en sécurité ici, et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir travailler. Disney m’a occupé pendant la quarantaine. » Olsen a connu des retards de production lors du tournage de la prochaine série Disney + au début de 2020, bien qu’ils aient pu terminer les reprises au cours de l’été.

On ne sait pas combien de temps le Docteur Strange dans le multivers de la folie la production sera arrêtée. Oliver Dowden, secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports au Royaume-Uni, déclare: «Vous devriez travailler de chez vous sauf si vous ne pouvez pas – les exemptions comprennent la formation et la répétition de spectacles, les studios d’enregistrement et la production cinématographique et télévisée . » Apparemment, le gouvernement britannique autorise la poursuite des productions cinématographiques, malgré le verrouillage, ce qui signifie que Marvel Studios et Disney ont probablement mis fin à des problèmes de sécurité. Matt Reeves ‘ Le Batman continuerait à tourner au Royaume-Uni après sa fermeture début 2020.

On ne sait pas non plus si la suspension de la production finira par avoir un effet sur la date de sortie de Doctor Strange 2. Cela dépendra vraiment de la durée de la nouvelle série de verrouillages, ainsi que de la façon dont la nouvelle variante de COVID-19 reste. Un vaccin a été mis au point et commence lentement à être rendu public au cours du mois dernier, ce qui amène les acteurs de l’industrie du divertissement à espérer une forme de normalité en 2021.

WandaVision se prépare à lancer le 15 janvier, exclusivement sur Disney +. La série mystérieuse se composera de neuf épisodes, qui rendent hommage aux sitcoms classiques. Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé que la première série Disney + de Marvel Cinematic Universe serait directement liée à Docteur Strange dans le multivers de la folie, bien qu’il n’ait pas révélé comment. On pense que l’acteur du docteur Stephen Strange, Benedict Cumberbatch, fera une apparition WandaVision. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé officiellement pour le moment. Heureusement, les fans de MCU n’ont pas à attendre trop longtemps pour voir quoi WandaVision contribuera à la phase 4 et au-delà. Vous pouvez voir l’interview d’Elizabeth Olsen ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Jimmy Kimmel Live.

