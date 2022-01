Le docteur Strange dans le multivers de la folie aurait un « nombre de corps impressionnant »

Une chose à propos de la création d’un multivers est qu’elle donne aux cinéastes un moyen de faire des choses extrêmes dans une réalité alternative sans nécessairement avoir à faire face aux conséquences plus tard. Doctor Strange dans le multivers de la folie pourrait bien utiliser ce dispositif d’intrigue avec un effet dévastateur si une nouvelle rumeur est à croire que le prochain film de Marvel est sur le point d’avoir « un nombre impressionnant de corps » et utilisera également ses variantes multivers « avec un grand effet ». Avec l’histoire du réalisateur Sam Raimi dans des films d’horreur comme La mort diabolique, la dernière aventure de Doctor Strange pourrait bien s’avérer être l’une des plus sombres du MCU à ce jour.

Selon un nouveau rapport de The Direct, l’initié de l’industrie KC Walsh prétend connaître quelqu’un qui a été au courant d’une première projection du prochain Docteur étrange suite bien avant sa sortie en mai. Bien qu’ils ne soient pas entrés dans les détails spécifiques du spoiler, comme on peut s’y attendre pour quiconque ne veut pas voir la colère de Kevin Feige s’abattre sur eux, la suggestion de chaos et de temps sombres à venir au MCU semble correspondre à la course du récit du MCU au cours de la phase 4 jusqu’à présent, avec Spider-Man : Pas de retour à la maison ayant provoqué la tragédie dans le monde de Peter Parker et apparemment déclenché la rupture de la chronologie de Marvel et le déchaînement du multivers.

Alors que la perspective d’un multivers a été évoquée précédemment dans le MCU, ce n’est que depuis le Loki Séries télévisées sur Disney + dont nous avons appris plus sur la manière exacte dont les univers alternatifs ont été contrôlés dans le monde Marvel, et comment de temps en temps des variantes d’une chronologie ont réussi à passer d’une réalité à une autre. L’une de ces variantes révélées dans cette série était He Who Remains, une version bienveillante du prochain grand méchant Kang le Conquérant, qui fera sa grande apparition dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania l’année prochaine, et de nombreuses autres variantes de personnages ont déjà été présentées dans la série animée, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, qui a révélé la première apparition à l’écran d’une version diabolique de Doctor Strange appelée Strange Supreme.





Doctor Strange dans le multivers de la folie verra le véritable pouvoir du multivers se déchaîner







Depuis qu’il a été annoncé, il n’y a pas eu de secret qui Multivers de la folie sera une histoire d’horreur racontée au sein du MCU. Avec la bande-annonce ayant introduit la présence de Strange Supreme – ou une autre variante similaire – l’inclusion d’une sorcière écarlate entièrement réalisée et du super-vilain Gargantos, il y a certainement beaucoup de choses à faire pour Doctor Strange avant même de considérer les autres cauchemars que le multivers détient derrière un mince rideau de réalité.

Selon des rapports récents, les reprises du film qui se sont terminées la semaine dernière comprenaient un certain nombre de camées de personnages supplémentaires et d’autres introductions. Cela a conduit à un certain nombre de suggestions sur Internet quant à savoir qui Marvel pourrait ramener des itérations passées de leurs personnages. Cela n’a été stimulé que grâce aux crossovers de l’univers Sony vus dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, qui semble désormais suggérer que tout acteur ayant joué un rôle Marvel, de Fox’s X Men films aux émissions de télévision Marvel de Netflix et même aussi loin que la version cinématographique de Ben Affleck de Casse-cou, pourrait éventuellement faire une apparition dans le film.





Alors que Marvel espère garder le plus de camées secrets possible, trois mois et demi, c’est long quand il s’agit de garder les secrets de Marvel, et nous pourrions voir des nouvelles inattendues s’échapper avant. Doctor Strange dans le multivers de la folie arrive le 6 mai.





