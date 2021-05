Le docteur Strange a été écrit à partir de WandaVision

CAESAROO Partie extérieure de la douche encastrée à levier unique en laiton chromé Chromè

Partie extérieure de la douche encastrée à levier unique en laiton chromé DESCRIPTION Matériau : laiton chromé Installation : encastré douche Sans partie intégrée Produit 100% Made in italy DIMENSIONS Largeur : 117 mm Profondeur : 85 - 115 mm MÉLANGEURS DE DOUCHE Laissez-vous surprendre par notre passion pour l'eau ! Avec nos mixeurs, tout contribue à rendre vos moments avec l'eau plus beaux et plus sensuels. Si vous aimez le design dans la salle de bains et la cuisine et que vous appréciez l'excellente qualité, vous ne voudrez pas manquer toutes les nouvelles collections. Ce mitigeur est un produit fonctionnel et nécessaire, mais il peut aussi être un accessoire sophistiqué, précieux et toujours protagoniste dans l'environnement de la salle de bains. Nos produits sont caractérisés par la qualité et le design made in Italy, répondant à tous les besoins, idéaux et fonctionnels pour chaque salle de bains. FINITION : Chromé CODE PRODUIT : C2003000 Poids : 1 KG Temps du livrason : 6 jours