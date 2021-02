Le docteur Fauci reçoit 1 million de dollars en prix israélien pour avoir «  dit la vérité au pouvoir  » pendant la pandémie

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), est l’un des principaux responsables mondiaux des maladies infectieuses et il a récemment été honoré pour ses efforts pendant la pandémie.

L’affilié de l’Université de Tel Aviv, le prix Dan David, a honoré le Dr Fauci avec un prestigieux prix israélien d’un million de dollars.

Six autres chercheurs qui ont également gagné ont partagé deux prix supplémentaires d’un million de dollars pour leurs contributions à la santé et à la médecine.

Le Dr Fauci « est le modèle parfait de leadership et d’impact sur la santé publique », a déclaré le comité des prix dans un communiqué.

Le Dr Fauci occupe une position unique en ce sens qu’il choisit la nature des bourses qui seront attribuées aux bourses universitaires du prix.

Environ 10% du prix en argent est mis de côté pour cela.

Comment le Dr Fauci est-il devenu le Dr Fauci?

Le Dr Fauci a conseillé sept présidents des États-Unis sur des questions de santé nationales et mondiales depuis 1984, date à laquelle il est devenu directeur du NIAID.

Il s’est vraiment fait un nom en lançant le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida sous l’administration du président George W. Bush en 2003.

L’Institut national de la santé (NIH) attribue au plan le fait de sauver des millions de vies dans le monde dans les pays en développement.

Son ascension vers la «renommée» est survenue à cette époque l’année dernière lorsque le Dr Fauci est apparu de manière cohérente lors des briefings présidentiels sur le coronavirus à la Maison Blanche.

Il était une figure importante pour le public lors de la séance d’information préventive sur Covid-19. L’ancien président Donald Trump, qui a minimisé la pandémie, a même menacé de renvoyer le Dr Fauci après l’élection présidentielle dans laquelle il a perdu.

Cela lui a valu le respect de nombreuses personnes aux États-Unis et lui a donné le respect qu’il méritait.

Les gens se tournent maintenant vers les médias sociaux pour le féliciter pour son prix prestigieux.

Qu’est-ce que le prix Dan David et pourquoi est-ce important?

Établi par le défunt philanthrope israélien italien Dan David, le prix Dan David décerne trois prix d’un million de dollars chaque année pour honorer les contributions à la connaissance du passé, les contributions à la société dans le présent et les progrès pour l’avenir.

Le Dr Fauci faisait partie des six autres lauréats.

Les autres lauréats comprennent Zelig Eshhar de l’Institut des sciences Weizmann en Israël, Carl June de l’Université de Pennsylvanie et Steven Rosenberg du NIH National Cancer Institute, qui se partagent un prix d’un million de dollars pour l’immunothérapie anticancéreuse pionnière.

Les historiens Alison Bashford de l’Université de New South Wales à Sydney, Katharine Park de l’Université de Harvard et Keith Wailoo de l’Université de Princeton se partagent un prix d’un million de dollars pour étudier l’histoire de la santé et de la médecine.

Les trois prix de cette année portaient sur la santé et la médecine.

Le comité des prix a hautement apprécié le Dr Fauci et son travail en santé publique.

«Alors que la pandémie de COVID-19 se dissipait, (Fauci) a mis à profit ses compétences de communication considérables pour s’adresser aux personnes en proie à la peur et à l’anxiété et a travaillé sans relâche pour informer les personnes aux États-Unis et ailleurs sur les mesures de santé publique essentielles pour contenir la propagation de la pandémie,» dit le comité des prix.

« De plus, il a été largement salué pour son courage à dire la vérité au pouvoir dans un environnement politique très chargé. »

Le compte Twitter officiel du prix a également tweeté en l’honneur du médecin.

«Félicitations au Dr Anthony Fauci, leader mondial de la recherche et du contrôle des maladies infectieuses et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses @NIAIDNews et héros de la santé publique, pour avoir reçu le prix 2021 @DanDavidPrize in Public Health @TelAvivUni,» le tweet dit.

Parmi un leader mondial et des millions d’experts, le Dr Fauci est resté fort.

À une époque où le président des États-Unis minimisait une maladie infectieuse mortelle et une époque où les experts se faisaient dire qu’ils n’étaient pas assez bons pour conseiller les autres, le Dr Fauci est devenu une force avec laquelle il fallait compter contre Covid-19.

Les manuels se souviendront de lui pour ses actions héroïques et son rôle de leader dans une période d’adversité et de lutte.

Le scientifique a courageusement défendu la science et a indirectement sauvé des millions de vies dans le monde avec ses paroles de sagesse et ses conseils pour tout ce qui concerne Covid-19. Les gens ont été exhortés à porter des masques et beaucoup l’ont fait parce que le Dr Fauci leur a dit de le faire.

Le monde espère ne pas avoir à faire face à une autre pandémie de si tôt, mais si nous devions le faire, il est bon de savoir que nous avons le Dr Fauci à nos côtés.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.