Le DLC rapporté pour Pokemon Scarlet et Violet devrait compenser les trois entrées, ce qui était une chance importante perdue

La sortie de Pokemon Scarlet et Violet est dans moins de trois mois, et de nombreux fans ont hâte de commencer leur voyage dans la région de Paldea avec leurs tout nouveaux amis Fuecoco, Sprigatito et Quality. Bien que Gen 9 ait publié quatre bandes-annonces, on ne sait pas grand-chose sur les nouveaux monstres de poche de Pokemon Scarlet et Violet, la plupart des informations provenant de fuites. De plus, Scarlet et Violet n’ont officiellement introduit que 12 nouveaux Pokémon, ce qui soulève plusieurs questions par rapport aux jeux précédents de la série Gen 9.

Selon les fuites, Pokemon Scarlet et Violet ont 105 nouvelles espèces, réparties entre 84 lignes d’évolution uniques à la génération 9 et cinq évolutions inter-générations, et 16 Pokemon paradoxe. Il a été avancé que leur nom devrait être interprété plus littéralement avec éventuellement des combinaisons de types alternatives à partir de leurs versions originales. Les Pokémon paradoxaux étaient initialement considérés comme des formes anciennes et futures de créatures existantes. Actuellement, aucune fuite ne suggère que les trois partants et leurs évolutions ont une forme paradoxale dans les jeux Gen 9. Il s’agit d’une occasion manquée à laquelle un éventuel DLC devrait répondre.

Pokemon Sword and Shield comprenait à la fois Dynamax et Gigantamax Pokemon. Le premier était un tour global que n’importe quelle créature pouvait faire, tandis que le second était plus similaire à Mega Evolutions en ce que seul un petit nombre de monstres de poche pouvait l’utiliser. En plus de devenir plus étendu et d’avoir accès à des mouvements plus puissants, gigantamax Pokemon a également subi des transformations de forme originales, telles que Leon’s Charizard. Il est regrettable que Gen 8 ait introduit un Gigantamax Charizard mais pas un pour les trois Pokémon de départ de Galar dans sa version initiale.

Même si The Pokemon Company n’a pas dit grand-chose sur cette partie des jeux, si ce n’est que quelques créatures de retour seront uniques à chaque jeu, cela rendrait les versions exclusives de Pokemon Scarlet et Violet plus intrigantes qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Parce que les joueurs auraient non seulement une tonne de Pokémon de retour à attraper, mais aussi des formes séduisantes et inédites, cela pourrait encore renforcer l’argument en faveur d’un ajout de Pokemon Scarlet et Violet DLC.