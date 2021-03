Le DLC Murder in Eridano fera de nous des détectives dans les mondes extérieurs

Obsidian annonce pour The Outer Worlds the Murder in Eridano DLC, la deuxième extension payante du titre.

Cayetana de Alción a été assassinée! Avec cette prémisse commence la deuxième extension tant attendue de The Outer Worlds, le RPG à succès d’Obsidian Games qui révolutionne le paysage depuis quelques années. Le Meurtre sur Eridano DLC nous amènera à interpréter un nouveau rôle pour notre capitaine principal avec un défi que nous n’avions pas affronté auparavant.

Grâce au site Web et à la première bande-annonce, nous pouvons avoir une idée de ce qui va arriver. Dans cette extension, nous nous rendrons à nouveau à la gare d’Alción, où une célébrité incomparable a été tuée. Cayetana n’est plus parmi nous et c’est à vous que justice soit rendue … ou non. Ses enquêtes l’ont amené à découvrir une race d’extraterrestres zombies mangeurs de cerveau, mais cela a-t-il une cohérence?

Vous pouvez voir la bande-annonce avec des sous-titres en espagnol ci-dessous. Le DLC sera mis en vente sur PC, PS4 et Xbox One le 17 mars 2021.

L’extension se concentrera sur ce mystère et nos capacités à le démêler, mais il y aura beaucoup plus à voir. La station Alción est composée de nouvelles îles différentes dans l’espace avec différentes missions et propositions pour nous divertir. Avec notre fidèle équipage, nous pouvons détruire l’endroit ou traverser paisiblement cette civilisation sans que notre défunt ne se souvienne. Ce sera difficile grâce aux nouvelles armes technologiques à notre disposition …

Le premier DLC de The Outer Worlds est disponible depuis des mois, bien qu’il soit sorti très récemment sur Nintendo Switch. Nous savons que cette extension atteindra également l’hybride Nintendo au fil du temps, donc si vous appréciez le titre sur cette plate-forme, ne vous inquiétez pas. La question est de savoir si ce sera le dernier DLC du jeu ou aurons-nous des surprises dans les mois à venir. Ce ne serait pas mal face à une éventuelle suite.