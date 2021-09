Le DLC Lost Judgment détaillé, l’extension 2022 vous permet de jouer en tant que Kaito

Lost Judgment reçoit trois séries de DLC après le lancement, dont l’une est une extension appropriée. C’est une première pour le développeur de Yakuza, RGG Studio, qui n’avait auparavant utilisé que de petits modules complémentaires. Et oui, vous avez bien lu le titre. Prévu pour une sortie au printemps 2022, « The Kaito Files » est décrit comme une extension scénarisée de dix heures dans laquelle vous incarnez Kaito, l’ex-yakuza costaud.

Si vous avez joué à Judgment, vous connaissez déjà Kaito. Il est le meilleur ami et partenaire commercial du protagoniste Takayuki Yagami. Il n’est pas mal non plus au combat.

Mais avant The Kaito Files, Lost Judgment attrape deux bundles DLC différents. Le premier est le « Detective Essentials Pack », qui contient toutes sortes de choses. De nouveaux chiens détectives, de nouvelles copines, un nouveau skateboard, plus de jeux Master System jouables… Vous voyez l’idée.

Pendant ce temps, le deuxième pack développe les choses, offrant un nouveau parcours de course, des mouvements de danse spéciaux et la possibilité d’utiliser les techniques de boxe de Yagami en dehors du mini-jeu de boxe. Il vous permet également de vous entraîner avec les amis de Yagami.

Ajoutez tout cela ensemble et vous obtenez un programme DLC étonnamment chargé. Le seul problème est que tout cela est verrouillé derrière les éditions Digital Deluxe (inclut les deux premiers packs DLC) et Digital Ultimate (inclut les packs DLC plus l’extension) du jeu. RGG Studio dit que tous les DLC seront disponibles à l’achat séparément lors de son lancement – ​​mais il n’y a pas eu de mot sur les prix.

Que pensez-vous de cela? Avez-vous envie de jouer en tant que Kaito? Commencez à jeter vos poings dans la section commentaires ci-dessous.