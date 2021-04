Le DLC gratuit NieR Replicant vous permettra de vous déguiser en 2B et 9S

Un pack DLC gratuit pour le prochain RPG d’action NieR Replicant a été divulgué sur le Microsoft Store (comme d’habitude!). Intitulé «4 YoRHa», l’add-on contient quatre costumes et quatre armes de NieR: Automata. Plus précisément, il comprend un costume 2B pour Kaine et un costume 9S pour le personnage principal. Malheureusement, la page du magasin ne jette aucune lumière sur les autres éléments.

Cependant, il indique que les armes et les tenues n’apparaîtront pas dans certaines cinématiques d’histoire. Je ne peux pas tous les gagner.

Vous pensez vous déguiser en 2B et 9S une fois que NieR Replicant sera lancé plus tard ce mois-ci? Mettez un bandeau sur les yeux dans la section commentaires ci-dessous.