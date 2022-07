Le DLC Forgotten Saga pour Assassin’s Creed Valhalla obtient de nouvelles images de gameplay d’Ubisoft

Que vous aimiez Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft a fait un travail fantastique pour le maintenir au cours des deux dernières années.

Ce support commence maintenant à se dérouler, mais l’ajout à venir au contenu du jeu est gratuit si vous avez déjà acheté le titre principal et semble extrêmement remarquable en ampleur.

Le gameplay de cette nouvelle aventure, baptisée « The Forgotten Saga », transforme essentiellement Valhalla en un mysticisme roguelike. Une nouvelle vidéo d’Ubisoft qui explique les mécanismes et les fonctionnalités de ce DLC a été publiée. Donc, si vous avez besoin d’une raison de revenir, cela vaut le coup d’œil.

Beaucoup n’a pas été mentionné récemment sur les plans de Valhalla pour 2022, même si les nouvelles récentes d’Ubisoft se sont concentrées sur les annulations et les retards, avec quelques rumeurs et rapports Assassin’s Creed Red, Infinity et Rift ajoutés pour faire bonne mesure. Cela pourrait bientôt changer.

Le DLC Forgotten Saga devrait sortir prochainement, même si Ubisoft n’a pas officiellement précisé quand. En effet, l’été touche à sa fin et la société vient de publier une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le mode de jeu.

Dans ce document, les joueurs jouent le rôle d’Odin et se rendent à Niflheim pour affronter Hel afin d’échapper à un « destin inopportun ». Cette nouvelle vidéo de gameplay donne quelques aperçus du fonctionnement du mode mais se concentre sur cinq points clés qui intéresseront les fans.

En particulier s’ils ne participent pas fréquemment à des jeux roguelike, les joueurs doivent terminer de nombreuses courses réparties sur les quatre zones de Niflheim pour battre le mode de jeu dans Assassin’s Creed Valhalla.

Il existe plusieurs éléments inspirés de Metroidvania, tels que des raccourcis qui peuvent être déverrouillés pour simplifier chaque course et une tonne d’éléments cachés à trouver.

Un bonus de capacité permanent que les joueurs peuvent trouver et qui dure d’une course à l’autre est particulièrement mentionné dans le film comme étant caché à certains endroits.