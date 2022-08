Le DLC First Story pour Dying Light 2 vous jette dans une arène de combat

Carnage Hall, qui sert de lieu de bataille de gladiateurs, est introduit dans Bloody Ties.

On pourrait penser qu’avec les zombies prenant le contrôle de la planète, personne ne mendierait un endroit où les chances de survie humaine sont encore plus minces. Mais c’est Dying Light 2, où la soif de sang des infectés est généralement beaucoup moins intense que celle des humains. En conséquence, nous ressemblons aux morts errants à bien des égards, virtuellement.

Le premier DLC basé sur l’histoire du jeu de parkour zombie en monde ouvert Dying Light 2: Bloody Ties mettra l’accent sur le glissement autour des gratte-ciel et le saut à travers les toits pour vous laisser tomber dans une arène de gladiateurs, comme le teaser de la semaine dernière l’impliquait. L’attraction principale est Carnage Hall, où les guerriers s’engagent dans des combats défiant la mort devant des spectateurs applaudissant.

Hé, l’apocalypse zombie n’a pas Netflix. Malheureusement, les gens ont besoin de leur dose de divertissement.

Vous pouvez voir le carnage dans la bande-annonce en haut, et il ne s’agit pas seulement de combats entre humains; il semble également qu’il y ait un trou de combat dans le sol sous la fosse de combat, donc si vous tombez au niveau inférieur, vous devrez peut-être vous battre à travers des hordes de personnes infectées pour revenir au rez-de-chaussée où les autres combattants attendent pour te décapiter.

De quoi parle exactement l’histoire du DLC ? Bonne question; cependant, je suis toujours à la recherche d’un modèle approprié. « Dans Bloody Ties, les joueurs entreprendront un nouveau voyage narratif et arriveront au cœur de la mort, de la richesse et de la splendeur absolue dans un cadre à couper le souffle ;

La description de la bande-annonce fait référence à The Carnage Hall. Les difficultés et les tâches, les nouveaux types d’armes surprenants, la variété de la communication et les découvertes à faire sont tous là dans cet opéra historique.

Considérez-vous « tuer ou être tué » comme une histoire ? Je ne suis pas sûr, mais lorsque Bloody Ties sera lancé le 13 octobre, nous saurons s’il se passe plus de choses.