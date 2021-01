le divertissement le plus populaire de 2020

Une année qui a été très dure, et heureusement que nous avons déjà abandonnée. Bien que l’arrivée d’une nouvelle année ait semblé être un nouveau départ, la vérité est que rien n’a changé. C’est pourquoi cette année notre vie continuera dans le monde en ligneTant pour le travail, les rassemblements sociaux et les divertissements.

Bien que le diffusion Cela faisait déjà partie de nos vies, sans aucun doute en 2020, il a acquis une popularité inimaginable. Pendant les longs mois d’enfermement, les différentes plateformes de diffusion c’était l’endroit choisi par les gens qui voulaient s’amuser ou simplement oublier un instant ce qui se passait là-bas.

Pour cette raison, il y a eu une augmentation considérable du trafic de ces plates-formes, ainsi que de nombreux lancements de différents services offrant toutes sortes de contenus. Il existe actuellement de nombreuses alternatives pour les plateformes de contenu à la demande que nous pouvons embaucher, qui nous aident à passer des moments de loisir, à partager quelque chose avec des amis ou en famille ou qui nous informent sur différents sujets.

Tant en Espagne que dans le monde, l’une des plateformes les plus populaires est Netflix, qui a également été l’un des pionniers du secteur. Ce service dispose d’une énorme bibliothèque de contenus, mais ces derniers temps, il s’est spécialisé dans la création de son propre contenu dans différentes langues et sur plusieurs sujets différents, et parie même sur des documentaires.

Si nous parlons d’un service diffusion qui était très attendu par les utilisateurs, il faut donc mentionner Disney Plus Espagne, qui a fait fureur dans les réseaux depuis son annonce. Les fans du monde de Disney, Pixar, Marvel et d’autres chaînes ont été attirés par l’énorme quantité de contenu de haute qualité, mais aussi par des productions originales telles que « The Mandalorian », qui a été un grand succès même parmi les personnes extérieures au monde de » Guerres des étoiles « .

Une autre des entreprises qui piétinent le diffusion L’espagnol est HBO, qui après Game of Thrones a réussi à retenir l’attention du public avec des séries originales et engageantes. Sa série «Patria» a été l’une des plus acclamées, principalement parce qu’elle traite d’un sujet si proche de l’histoire de l’Espagne d’une manière très originale.

Et enfin, il faut mentionner Movistar +, un service qui a commencé avec quelques films et séries, mais qui a lentement diversifié son contenu pour attirer un public plus jeune avec des programmes spéciaux tels que «La Resistencia», qui sont également promus par Youtube.

L’effet de diffusion Dans notre vie

Il n’est pas audacieux de dire que le diffusion et contenu à la demande Cela a définitivement changé la façon dont nous regardons la télévision et aussi notre relation avec le contenu audiovisuel. Aujourd’hui, nous dépendons de ce type de contenu pour nous divertir, nous informer et aussi socialiser. Ou n’est-il pas vrai que dans chaque rassemblement social (en face à face ou virtuel), les séries que nous regardons font l’objet de conversations?

Et sans aucun doute, les contenus que nous voyons nous permettent également de nous exposer à de nouvelles informations, à de nouveaux mondes, qui changent notre perspective. L’un des cas les plus fascinants de l’année dernière a été la série « Lady’s Gambit ». Qui dirait que nous serions tous accro à une série sur les échecs? Considéré comme un sport assez ennuyeux et étroit, la réalité est que les échecs n’étaient pas très populaires avant cette série. Mais ce contenu, basé sur une histoire vraie, était si captivant dans sa production et sa distribution qu’il a été un énorme succès dans le monde entier et a sans aucun doute alimenté un intérêt pour les échecs chez toutes sortes de personnes.

Il est courant de voir que différentes modes, tendances et objets gagnent en popularité grâce à un film ou une série, car le contenu audiovisuel a un grand effet sur notre quotidien. En général, les contenus de ce type sont le reflet de la société dans laquelle nous vivons, mais ils nous permettent également d’entrer dans d’autres sociétés et mondes jusque-là inconnus.