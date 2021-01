Le DIU d’une femme s’est «  érodé  » à travers son utérus et a perforé sa vessie

Une femme de 47 ans qui s’est plainte à son médecin de présence de sang dans ses urines s’est avérée avoir un diagnostic inhabituel: son dispositif intra-utérin au cuivre (DIU), qu’elle avait reçu une décennie plus tôt, avait perforé sa vessie et une pierre vésicale. avait formé dessus, selon un nouveau rapport.

Les médecins pensent que le stérilet s’est progressivement «érodé» à travers son utérus et dans sa vessie, une complication rare de l’appareil, selon le rapport, publié dans le numéro de janvier du journal. Rapports de cas sur la santé des femmes .

« Pour les médecins, ce cas montre que l’érosion d’un DIU dans la vessie, bien que rare, est possible et devrait être considérée comme une cause de symptômes urinaires », le Dr Nicholas Faure Walker, chirurgien urologue au King’s College Hospital de Londres, qui a dirigé l’équipe de traitement, a déclaré à 45Secondes.fr. « Pour le public, le message principal serait que les DIU sont sans danger dans la grande majorité des cas mais que quelques-uns entraînent malheureusement des complications importantes. »

Les DIU sont des formes efficaces de contrôle des naissances qui sont insérées dans l’utérus et durent jusqu’à 12 ans, selon Planned Parenthood . Ils se divisent en deux types: les DIU à libération d’hormones et les DIU au cuivre. Les DIU en cuivre sont enveloppés dans du fil de cuivre, qui libère des ions qui empêchent la fécondation en empêchant la natation des spermatozoïdes et en rendant l’utérus généralement inhospitalier. Lorsque les médecins insèrent le DIU, qui est généralement en forme de T, il y a environ 1 risque sur 1000 qu’il perfore l’utérus, notent les auteurs dans leur rapport.

La perforation de la vessie, cependant, est rare, selon Walker. « Seule une petite minorité de ces perforations concerne la vessie », a-t-il déclaré. Bien qu’inhabituel, il a déjà été rapporté dans la littérature médicale.

CT scan montrant le DIU perforant la vessie, avec une pierre attachée à un bras du DIU. (Crédit d’image: Muhammad Waqar et al. Case Reports in Women’s Health. Volume 29, janvier 2021 / CC BY-NC-ND 4.0)

Par exemple, en 2017, quelque chose de similaire est arrivé à une femme en Chine, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Elle avait un stérilet mais est néanmoins tombée enceinte, et quand elle a accouché, par césarienne, le stérilet était introuvable dans son utérus. Ce n’est qu’après des années de problèmes de vessie que les médecins ont découvert le dispositif manquant dans sa vessie.

Le sujet de ce nouveau rapport de cas avait fait placer le DIU au cuivre 10 ans plus tôt lors d’un avortement. Avant cela, elle avait eu deux enfants par césarienne.

Elle est allée chez le médecin avec des symptômes de sang dans ses urines, des douleurs pendant la miction, des douleurs pendant les rapports sexuels, ainsi que des douleurs dans l’abdomen gauche; ces symptômes avaient duré environ deux mois, selon Walker. Au King’s College Hospital, où elle avait été référée, une échographie et une tomodensitométrie ont révélé que le DIU avait perforé la vessie. Là, une pierre vésicale mesurant 0,43 pouce (1,1 cm), environ la taille d’un pois, s’était formée sur le bras droit de l’appareil.

Selon l’article, il existe deux théories sur la façon dont les DIU perforent l’utérus: soit il perce la paroi utérine lors de son insertion, soit il use progressivement le tissu utérin dans un processus appelé érosion. « Nous pensons que le stérilet s’est érodé progressivement à travers elle [C-section] cicatrice. C’était probablement un processus très progressif car le DIU avait été inséré 10 ans auparavant « , a déclaré Walker à 45Secondes.fr. Les symptômes urinaires de la femme étaient probablement causés par le calcul de la vessie, a déclaré Walker.

Bien que des termes comme «migration» soient parfois utilisés en référence aux DIU qui se retrouvent hors de l’utérus, les DIU ne bougent pas d’eux-mêmes, a noté le Dr Elizabeth Kavaler, uro-gynécologue au Lenox Hill Hospital, à New York. Parfois, le DIU perce l’utérus lorsque le médecin l’insère. À partir de là, « la pression, l’inflammation ou l’infection peuvent créer une dégradation du tissu autour du DIU, et ainsi un morceau du DIU peut finir par perforer directement dans la vessie, puis la pierre se forme autour d’elle », a déclaré Kavaler à 45Secondes.fr . « Mais ce n’est pas comme si un DIU était une chose en mouvement actif; il est inerte. Il est juste assis là, et le tissu autour de lui se décomposera », a-t-elle ajouté.

Les patients ne devraient pas s’inquiéter, sur la base de ce rapport de cas, que leurs DIU s’érodent dans la vessie, a ajouté Kavaler. « Il s’agit simplement d’une situation inhabituelle dont les médecins devraient être conscients », a-t-elle déclaré.

Dans le cas de la femme, les médecins ont utilisé des lasers pour pulvériser la pierre de la vessie, puis ont sorti le DIU par le vagin; et par sa visite de suivi d’un mois, ses symptômes s’étaient résolus, selon le rapport.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.