Waukesha est le seul district scolaire de tout le Wisconsin à se retirer d’un programme fédéral de repas gratuits pour tous les enfants des écoles publiques, quel que soit le statut économique de leur famille.

Les parents sont désemparés. Quel est l’intérêt de se retirer du financement fédéral qui pourrait garder le ventre plein?

L’affirmation d’un membre du conseil d’administration selon laquelle le service pourrait amener les enfants à « devenir gâtés » trahit une ignorance des besoins des écoliers.

Le district scolaire de Waukesha, dans le Wisconsin, prévoit de rejeter les fonds fédéraux pour les repas gratuits.

Le conseil scolaire a voté – à l’unanimité – pour revenir au programme national de repas scolaires qui existait avant la pandémie.

Le programme national de repas scolaires exige que les familles remplissent une demande de repas gratuit ou réduit – si leurs revenus sont suffisamment bas pour répondre aux critères.

Les département de l’agriculture des Etats-Unis a initialement lancé son Programme de repas de l’option d’été sans couture to aider les familles à faire face aux difficultés financières causées par la pandémie de coronavirus.

SSO veille à ce que des déjeuners gratuits ou à prix réduit soient disponibles pour tous les étudiants sans aucune condition de revenu.

Les départements ont proposé une extension du programme qui a maintenant été rejetée par Waukesha.

Les membres du conseil scolaire de Waukesha ont affirmé que le programme pourrait « gâter » les enfants.

« J’ai eu trois enfants, je les ai eus et je vais donc les nourrir », a déclaré Karin Rajnicek, membre du conseil scolaire. « J’ai l’impression que c’est la responsabilité de l’adulte.

Ce que Rajnicek n’a pas pris en compte, c’est que le processus de demande de déjeuner gratuit et réduit est accablant, en particulier pour une famille en difficulté financière.

Ou peut-être, il y a des enfants qui ont droit à un déjeuner gratuit, mais ne savent pas que les déjeuners gratuits et réduits leur sont disponibles.

« J’ai l’impression que c’est un gros problème, et c’est vraiment facile de se laisser entraîner et d’être gâté et de penser que ce n’est plus mon problème », a poursuivi Rajnicek, « c’est le problème de tout le monde de nourrir mes enfants. »

Mais si le financement est déjà disponible, à quoi bon s’en retirer ?

Le CFA du district de Waukesha a déclaré qu’il ne voulait pas que les familles deviennent dépendantes des repas gratuits.

Darren Clark, directeur financier du district de Waukesha, a convenu que des repas gratuits et réduits ne devraient pas être fournis à tous les enfants.

« C’est ma crainte, c’est que ce soit l’ajout lent de ce service », a-t-il déclaré. « Il y a cette préoccupation – la gratuité est une chose amusante. »

Les membres du conseil d’administration sont convaincus que le retrait des repas gratuits ou réduits pour tous aidera ceux qui en ont besoin.

Un processus de candidature peut sembler simple pour certains, mais pour d’autres, il s’agit simplement de plus de cerceaux à franchir.

Demander de la nourriture n’est pas la même chose que d’être gâté.

Avoir de l’appétit n’est pas un trait de personnalité.

Apparemment, lorsque le déjeuner était gratuit pour tous les élèves du district scolaire de Waukesha, la participation au programme de déjeuner a augmenté d’environ 37 %.

Karen Tredwell, directrice exécutive du Waukesha County Food Pantry, a affirmé que la participation à un programme financé par le gouvernement fédéral n’avait aucun inconvénient.

« Ma préoccupation est que non seulement ils ne participent pas à un programme qui pourrait grandement bénéficier à leurs étudiants », a-t-elle déclaré, « il n’y aura aucun avantage positif pour les contribuables du comté s’ils ne participent pas. »

La décision du conseil a même suscité une pétition Change.org dans l’espoir de convaincre le district de changer d’avis.

Waukesha est autorisé à réintégrer le programme fédéral, quand bon lui semble.

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, l’actualité et le divertissement pour YourTango.