Le district scolaire du Texas répond après que les devoirs de «  chevalerie  » sont devenus viraux

Le district scolaire indépendant de Shallowater dans le comté de Lubbock, au Texas, est sous le feu après qu’un devoir de «chevalerie» est devenu viral cette semaine. Les responsables du district ont répondu en disant qu’ils avaient demandé à l’enseignant de ne pas redonner la tâche à l’avenir.

« Voici un travail vraiment … intéressant … sur la chevalerie de @shallowaterisd », journaliste basé à Dallas Brandi D. Addison Davis a écrit dans un tweet mercredi. « Ils demandent aux étudiantes de baisser la tête et de faire la révérence pour les hommes; nettoyer après les hommes; cuisiner et apporter un verre à la classe des hommes. Cela dure toute la journée … même à la maison. »

Voici une mission vraiment … intéressante … sur la chevalerie de @shallowaterisd. Ils demandent aux étudiantes de baisser la tête et de faire la révérence pour les hommes; nettoyer après les hommes; cuisinez et apportez un verre à la classe des hommes. Cela dure toute la journée … même à la maison. pic.twitter.com/i81Zr2iAva – Brandi D. Addison Davis 🗞 (@BrandiDAddison) 3 mars 2021

Sur la photo, qui provient d’un message sur Facebook, un devoir pour une classe d’anglais de lycée détaille les «règles de la chevalerie». Le devoir partagé sur les réseaux sociaux était destiné aux étudiantes de la classe. Le nom de l’enseignant a été expurgé.

« Le mercredi 3 mars, les dames … démontreront à l’école comment le code de chevalerie et les normes établies dans le concept médiéval de l’amour courtois se perpétuent dans les temps modernes », indique le devoir. « Les dames de la classe suivront les règles du jour de la chevalerie. Toutes les dames jugées dignes de l’honneur par le monsieur recevront 10 points pour chaque signature à la fin de la journée. Les pères et autres hommes adultes peuvent insister pour suivre les règles en soir et peut faire rapport aux juges … sur ces questions. » Les garçons de la classe ont également reçu une mission de chevalerie.

Le district scolaire indépendant de Shallowater a partagé une déclaration avec les parents AUJOURD’HUI après que la mission soit devenue virale.

«Cette mission a été revue et, malgré son contexte historique, elle ne reflète pas les valeurs de notre district et de notre communauté», a déclaré la surintendante des écoles Anita Hebert dans un message électronique. « Le problème a été traité avec l’enseignant et le devoir a été supprimé. »

Les règles spécifiques de l’affectation pour les femmes comprenaient les éléments suivants:

« Les femmes doivent s’habiller de manière féminine pour plaire aux hommes (doivent respecter le code vestimentaire de l’école). »

«Les femmes doivent s’adresser à tous les hommes avec respect par leur titre, la tête baissée et la révérence.»

«Les femmes ne doivent pas se plaindre ni pleurnicher.»

«Les dames doivent cuisiner (de préférence pas acheter) quelque chose pour les messieurs de leur classe. Les pâtisseries sucrées sont préférables. »

« Les femmes ne doivent pas engager de conversations avec des hommes (à l’exception des enseignants masculins). »

«Les femmes doivent marcher délicatement derrière les hommes comme si leurs pieds étaient liés.

«En dehors de la salle de classe, les femmes ne peuvent pas montrer de supériorité intellectuelle si cela offensait les hommes qui les entourent.

«Les dames devraient nettoyer après les hommes.»

«Les femmes doivent obéir à toute demande raisonnable d’un homme. Si vous ne savez pas si cela est jugé raisonnable, les femmes peuvent vérifier auprès de leurs professeurs. »

«Les femmes doivent apporter de la bière de racine, du soda au gingembre ou du cidre mousseux pour les messieurs de leur classe.»

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Colin Tynes Lain, un élève de 18 ans de la classe d’anglais qui a reçu le devoir, a partagé le côté des garçons de la tâche avec AUJOURD’HUI. Les garçons ont reçu pour instruction «d’aider les femmes à s’asseoir ou à se lever de leur siège», à désigner les femmes en classe et à toutes les femmes membres du corps professoral par «Milady», à créer «une délicieuse friandise d’amitié dans des messages codés médiévaux pour une femme de la classe, « et payez toutes les dépenses en sortant une dame de la classe.

« Oui, il a été formulé de manière très vulgaire, je dirais. C’est un sujet très controversé et un sujet très délicat », a déclaré Lain à 45secondes.fr Parents. « Mais il y a aussi un côté masculin de la tâche pour les hommes de la classe. »

Les hommes de la classe d’anglais ont également eu leur propre mission de chevalerie. Colin Tynes Lain

Lain a dit qu’il pensait que l’enseignante, qu’il a décrite comme une féministe, obtenait une mauvaise réputation pour la mission. Il a noté que la même enseignante a également été repoussée lorsqu’elle a donné la tâche l’année dernière. Il a déclaré que les étudiants qui ne voulaient pas participer étaient autorisés à se retirer.

« Je pense qu’elle essayait juste de trouver une manière différente de nous enseigner ce sujet », a-t-il déclaré. « Donc, les hommes de notre classe pouvaient honnêtement voir comment c’était vraiment d’être une femme dans les années 1300. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, si tel était le but, les rôles n’étaient pas inversés, Lain a répondu: « Je pouvais voir cela. »

«Nous sommes toujours confrontés au sexisme dans notre société aujourd’hui, fortement», a noté Lain. « Je pense que le voir aussi lourdement qu’il était enraciné dans la société à cette époque, c’était intéressant … parce que c’est quelque chose de trop important pour vous d’apprendre simplement sur papier ou de lire dans un livre. Je pense que c’est ainsi que mon professeur a vu ça: comme quelque chose que nous pouvons faire, comme une approche pratique avec et juste en quelque sorte le voir par nous-mêmes. «

Vidéo connexe: