Le district scolaire du Texas ferme ses portes après la mort de deux enseignants de COVID en une semaine

Le district scolaire indépendant de Connally à Waco, au Texas, a fermé ses cinq écoles mardi après la mort de deux enseignants.

La perte tragique de ces enseignants, qui sont tous deux décédés de COVID-19, représente la crise actuelle à laquelle nos éducateurs sont confrontés alors que la pandémie continue de mettre le personnel scolaire et les élèves en danger.

Deux enseignants du Texas sont morts de COVID au milieu des inquiétudes croissantes dans les écoles.

Samedi, Natalia Chansler, 41 ans, enseignante en sciences sociales de sixième année à l’école secondaire Connally Junior High School, est décédée après avoir contracté le virus.

Sa mort est survenue quelques jours seulement après que le professeur d’études sociales de septième année du même Connally Junior High, David McCormick, 59 ans, soit également décédé de COVID.

Le district scolaire du Texas a décidé de fermer les écoles jusqu’après le week-end de la fête du Travail à la suite du décès des deux enseignants.

Les restrictions COVID dans les écoles du Texas sont minimes.

En vertu de la loi du Texas, il existe peu de mandats qui protègent les enseignants et les élèves dans les écoles.

Selon les « Directives pour le retour à l’école » de Connally ISD, les masques sont suggérés, mais pas obligatoires « conformément à la GA36 ».

GA36 est le décret du gouverneur Greg Abbott qui interdit « aux entités gouvernementales et aux fonctionnaires d’imposer des couvre-visages ou de restreindre les activités en réponse à la catastrophe de Covid-19 ».

On ne sait pas si l’un ou l’autre enseignant a été vacciné ou non, car les directives indiquent que les vaccins ne sont pas non plus requis, mais sont fortement recommandés tant que le destinataire est éligible.

Les cas de COVID continuent d’augmenter dans le district scolaire indépendant de Connally.

Étant donné que l’école a eu 51 cas confirmés de COVID-19 depuis le début des cours le 18 août, c’était une bonne idée de fermer les écoles.

La surintendante adjointe Jill Bottelberghe a déclaré lundi que d’autres cas avaient été confirmés au cours des derniers jours, mais elle ne savait pas si certains avaient été directement attribués à Chansler.

« Nous n’avons trouvé aucune corrélation » entre les deux décès, a déclaré Bottelberghe. « Ils étaient à deux niveaux différents même s’ils travaillaient dans le même domaine de contenu, mais nous avons reconnu qu’il y a eu une augmentation de la propagation dans l’ensemble de notre corps étudiant à ces deux niveaux. »

Dans un e-mail de lundi, Wesley Holt, surintendant du CISD, a déclaré que l’espoir « est que la fermeture et la pause des vacances donneront à ceux qui sont positifs au virus ou exposés à d’autres avec le virus, le temps de s’isoler et de récupérer. Cette fermeture accordera également du temps pour un nettoyage et une désinfection en profondeur de toutes les installations de la DSIC. »

Un autre district scolaire proche du CISD à Axtell, au Texas, a également décidé de fermer ses portes.

Le surintendant du district scolaire, le Dr JR Proctor, a signalé qu’ils connaissaient la plus forte augmentation de cas depuis le début de la pandémie et, en tant que tels, fermeraient leur école pendant quatre jours à partir de vendredi.

« Je vous exhorte ce week-end à faire preuve d’autant de prudence que possible lorsque vous vous entourez de personnes dont l’état de santé est en question », a déclaré Proctor dans un message aux parents.

« Je vous exhorte également à faire très attention à traîner avec toute personne qui dit avoir des allergies ou une infection des sinus, en raison du fait qu’une écrasante majorité de nos cas positifs ont commencé avec des symptômes similaires. »

Les écoles et les programmes parascolaires reprendraient le mardi de la semaine prochaine.

Le Texas a été gravement touché par la variante Delta de Covid.

Au cours de la vague d’épidémies de la variante Delta, le Texas a connu une forte augmentation des cas au cours du mois dernier, avec une moyenne de plus de 16 000 cas et 200 décès par semaine, selon le New York Times.

Le Texas représente près de 10% de tous les cas de COVID dans le pays, avec 3,6 millions de cas au total contre 39,3 millions aux États-Unis.

Malgré le nombre croissant de cas, et même en contractant le virus lui-même, Abbott a signé un autre décret exécutif interdisant cette fois les mandats de vaccination et les passeports vaccinaux.

Le gouverneur du Texas a tweeté au sujet de « l’amélioration » le 29 août, citant le nombre d’hospitalisations en baisse depuis une séquence de 3 jours, le nombre le plus bas de cas positifs depuis le 9 août, et comptant un grand nombre de Texans vaccinés.

Ce Tweet a été rapidement critiqué par d’autres utilisateurs, déclarant « Impossible d’hospitaliser les gens s’il n’y a pas de lits », faisant référence à la crise des lits en soins intensifs et appelant le nombre de nouveaux cas positifs après leur montée en flèche le lendemain.

Alors que la variante Delta ravage l’État, les fermetures de districts scolaires sont ce qu’ils peuvent faire de mieux pour le moment avec l’interdiction des masques et des vaccins, mais les enseignants devraient-ils souffrir à cause de l’inaction du gouverneur ?

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.