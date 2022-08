Le district 10 pourrait prendre encore deux ans, déclare Sharlto Copley

District 9 la star Sharlto Copley ne peut s’empêcher de discuter de l’arrivée de la suite tant attendue Arrondissement 10 dernièrement, avec l’acteur offrant une autre mise à jour – et le réalisateur de rap Neill Blomkamp sur les jointures pendant qu’il le fait. Dans une nouvelle interview avec Radio Times, Copley suggère une fois de plus fortement que Arrondissement 10 arrivera enfin, avant d’ajouter que cela pourrait prendre un peu de temps pour que le timing soit tout à fait correct.

« Neill doit arrêter de mentir au public, car cela crée des ravages. C’est comme si vous disiez que vous allez le faire, mec, faites-le simplement parce que maintenant je suis assis à essayer de … C’était juste qu’il y avait un chronométrer quelque chose avec ce qui se passait sur le plan socio-politique qui le préoccupait. Il veut juste en quelque sorte le bon moment. Donc, il semble que ça va prendre encore deux ans. Mais vous savez, qu’est-ce que deux ans de plus une fois que ça a été comme , quoi, 12 ? Alors j’espère que nous tournerons dans environ deux ans. Voyons voir. »

Alors que les fans de District 9 ont maintenant attendu plus d’une décennie pour le suivi, quelque chose que Copley reconnaît, il a raison de dire « ce qui est encore deux ans » ? Tant que l’on attend Arrondissement 10 ça vaut le coup, bien sûr. Copley attribue la longue attente au timing, déclarant que ce qui se passait « socio-politiquement » dans le monde réel a forcé Neill Blomkamp à suspendre ses plans.

Blomkamp lui-même a discuté des pressions temporelles de cette réflexion du monde réel au sein de Arrondissement 10, disant précédemment que c’est une question particulière dans l’histoire américaine qui a inspiré le cinéaste pour enfin commencer le développement de la suite. « Ce scénario continue d’être écrit. Il a l’air bien. Il a fallu une décennie pour comprendre, trouver une raison pour laquelle faire ce film plutôt que de simplement faire une suite », a déclaré le cinéaste en juillet de l’année dernière. était un sujet de l’histoire américaine que la seconde où j’ai réalisé que cela s’inscrivait dans le monde de District 9, c’était une façon géniale de faire une suite. Alors oui, ça continue d’être développé et ça se rapproche beaucoup.

Ce qu’est ce « sujet » reste un mystère, mais nous nous sommes sans aucun doute amusés à deviner lequel des nombreux événements phares de l’histoire récente aurait empêché Blomkamp d’avancer. Arrondissement 10. Pour l’instant, du moins.

Alors que beaucoup ont naturellement renoncé à tout espoir de voir un jour Arrondissement 10 se concrétiser, Sharlto Copley est convaincue que cela arrivera. L’acteur a même terminé un scénario du projet et révélé quand il pense que le tournage commencera.

« Ouais, mec, nous avons travaillé. J’ai fait un brouillon, je le lui ai renvoyé. Il a fait un brouillon », a déclaré l’acteur. « C’est comme juste fatiguant de trouver le bon type d’histoire. Il se passait des choses socio-politiques qu’il [director Neill Blomkamp] sentait peut-être que, du point de vue du timing, il ne voulait pas partir immédiatement. Alors peut-être dans un an, un an et demi [we’ll begin filming]. Il veut avoir quelque chose à dire.