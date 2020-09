Le distributeur Avance partage un mini-documentaire sur le succès de Streets of Rage 4

Lors d’une séance de questions-réponses avec les fans, les premières inconnues étaient destinées à la saga Rues de la rage, sur une possible continuation dans un cinquième opus de la saga. Le développeur, avec Lizardcube et Garde Écraser Ils disent clairement qu’ils aimeraient continuer mais que pour le moment ils se concentrent sur Contenu étendu à venir dans Streets of Rage 4 qui sera bientôt annoncé. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui est en préparation pour le titre ou si nous les aurons bientôt, mais en attendant, le distributeur dans notre pays, Avance, nous a laissé quelques devoirs à apprécier sous la forme d’une nouvelle vidéo.

Et plus que la vidéo, ce qui a été présenté n’est rien de moins qu’un mini-documentaire sur Rues de la rage 4, partagé à travers le compte YouTube officiel compagnie, et ne nous laisse rien de moins que quelques curiosités et anecdotes de diverses personnalités de la presse espagnole de jeux vidéo concernant leurs souvenirs de la saga beat em up. Dans la vidéo, nous trouverons les commentaires de Laura Luna, Marc Rollán, Luis Gutiérrez, Isabel Cano et Ramón Nafria, auquel sûrement plus d’un se sent identifié.

Dotemu a gagné, à lui seul, une place dans le cœur de nombreux joueurs grâce à l’adaptation et la création de nouveaux titres de sagas oubliées dans le monde des jeux vidéo. L’exemple le plus convaincant se trouve avec Rues de la rage 4, qui a non seulement donné vie à l’une des sagas les plus appréciées des fans d’antan, mais l’a également fait tout en conservant l’essence du genre en proposant un nouveau design et un système de combat divertissant et amusant.

