Le Disney’s Star Wars Hotel ouvre l’année prochaine mais les clients ne seront pas autorisés à partir

Disney Masque de nuit Star Wars BB-8

Masque Disney Star Wars Bandeau pour les yeux Star Wars bb-8 Ce masque de voyage fait de matériaux agréables au toucher et décoré de motifs colorés Star Wars fera plonger votre enfant dans l'univers Disney, rendant les moments passés dans la voiture plus agréables. La conception de ce masque est faite à l'aide de matériaux doux et qui n'irritent pas les yeux. Il permet de se reposer dans un endroit lumineux, et de s'endormir facilement, en particulier en voiture ou autre type de transport. Le masque est équipé d'un élastique qui le protège du glissement pendant le sommeil.