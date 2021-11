Le Disney + Day, la date de première de la troisième saison de High School Musical a été annoncée

in

Lycée Musical C’est l’une des meilleures trilogies que Disney Channel avait à son actif. Mais, les temps changent et avec la création de Disney + l’histoire originale a été refaite dans un redémarrage sous la forme d’une série. Ce spectacle, avec des protagonistes complètement différents, une essence similaire à l’original, mais avec une histoire différente, a déjà provoqué beaucoup de fureur sur la plateforme.

La première saison de Lycée Musical il avait dix épisodes et a été filmé comme un faux documentaire. Les protagonistes y ont monté une sorte de comédie musicale pour honorer la version originale des films. Mais, tel a été le succès que cela a provoqué chez les nouvelles générations que le 14 mai, la série a été renouvelée pour une deuxième édition.

Avec 12 nouveaux épisodes Lycée Musical elle est redevenue l’une des comédies musicales les plus choisies par les utilisateurs de Disney +. A cette occasion, les élèves d’East High étaient en charge de la comédie musicale de La belle et la Bête. Cependant, cette saison n’était pas la dernière car, en septembre dernier, la plateforme annonçait l’arrivée d’une pièce de plus.

La troisième saison de la série est un fait et reviendra en beauté. « Il raconte comment les Wildcasts quittent les couloirs d’East High pour passer le dernier été dans un camp où il y aura des feux de joie, des romances estivales et des nuits sans couvre-feu.Disney a annoncé dans la déclaration de renouvellement.

Et maintenant que Disney+ est au milieu de son deuxième anniversaire, ils ont annoncé la date de sortie tant attendue. Pour le moment il n’y a pas de jour officiel, mais il y a une chose qui est sûre : ce ne sera pas ce 2021. Selon la récente déclaration de la plateforme, les nouveaux chapitres seront publiés en 2022, très probablement au début de l’année..

Bien sûr, comme pour le casting, on ignore encore qui sortira de la série ou, même, qui entrera. Qui plus est, les rumeurs du possible départ d’Olivia Rodrigo continuent de résonner très fort parmi les fans de la série Lycée Musical, mais nous devons encore attendre la confirmation officielle.

