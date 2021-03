Le discours sincère d’une mère d’origine asiatique avec ses enfants sur la violence anti-asiatique devient viral

Jane Park a déclaré qu’avant la semaine dernière, elle n’avait pas abordé les fusillades de masse avec ses enfants, Bennett, 7 ans, et Ruby, 5 ans.

«Cela me fait vraiment peur», a déclaré la mère de Seattle à 45secondes.fr Parents. «Et Bennett, mon enfant de 7 ans, est maintenant en première année. J’ai travaillé comme nouveau journaliste local et je me souviens de la fusillade de Sandy Hook, alors il a l’âge de ces enfants.

La coréenne-américaine, mère de deux enfants, savait qu’elle devait entamer la conversation après la fusillade d’Atlanta qui a fait huit morts, dont six femmes asiatiques.

«Il m’a vu réagir à la nouvelle, alors étant donné le climat et la montée du racisme anti-asiatique, je l’ai abordé et lui ai dit», a-t-elle déclaré. «J’ai dit: ‘Vous savez, les victimes étaient des Américains d’origine asiatique et elles auraient pu être une tante, une grand-mère’ – vous savez, en contextualisant les choses de cette manière.

Park, qui compte plus de 3 millions d’abonnés sur TikTok, a décidé d’utiliser sa plateforme pour ce moment d’enseignement.

Dans une vidéo devenue virale, Park utilise des notecards et demande à ses enfants s’ils sont prêts pour un autre «test de mots à vue», une activité qu’elle fait fréquemment sur sa chaîne.

«Il y a un message dans celui-ci, alors je veux que vous y réfléchissiez, d’accord», dit-elle dans la vidéo, avant de montrer des cartes pour ses enfants qui disaient: «Arrêtez la haine asiatique. La haine est un virus. »

Après avoir lu la phrase ensemble à voix haute, Park explique à ses enfants que, comme un virus, la haine peut infecter les gens. Elle leur demande ensuite ce qu’ils pensent des récents actes de violence ciblée.

«Triste, parce qu’ils ont tué des gens. Ils ont tué des Asiatiques », peut-on entendre la réponse de Bennett.

La vidéo de TikTok se termine par Park disant à ses enfants l’importance de se faire entendre sur le racisme et les crimes haineux.

«Nous pouvons nous y opposer. On peut en parler. Nous pouvons sensibiliser, non? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce qui se passe.

La version plus longue de la vidéo, publiée sur la page Instagram de Park, inclut Bennett définissant le racisme.

«Au cours des trois courts mois de 2021, j’ai eu des conversations plus difficiles avec mes enfants que jamais avec mes propres parents», a écrit Park à côté du clip de 90 secondes. «Cela me brise le cœur de les avoir, et je ne sais pas quelle est la bonne façon, sauf de faiblir et d’être maladroit, et d’essayer de travailler ensemble. Mes amis parents d’origine asiatique, je suis en deuil et je suis avec vous aujourd’hui. Équipons mieux nos enfants pour le monde dont ils hériteront et façonneront. »

Park a déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’intention que la vidéo devienne virale.

«Je ne suis en aucun cas une experte et je n’avais pas l’intention de publier cette vidéo comme un outil pédagogique», a-t-elle partagé. «Je l’ai fait pour sensibiliser à ma manière. Je pense qu’un sous-produit de cela est que beaucoup de parents m’ont dit que cela les avait aidés, ce à quoi je ne m’attendais pas.

Park a déclaré à AUJOURD’HUI qu’elle avait initialement peur de briser l’innocence de son fils, mais il est important pour elle, en tant que parent, de parler de ces sujets sans effrayer ses enfants.

«Ma plus grande crainte est que cela ne soit pas abordé et je suppose que mes enfants sauront comment le gérer, pas l’intérioriser», a-t-elle expliqué. «Je pense qu’ils doivent être équipés de la langue, comment reconnaître quand quelque chose ne va pas ou (est) une forme de racisme, et bien sûr, se lever s’ils le voient ailleurs ou si d’autres sont ciblés.»

