Le discours perd Sharon Osbourne au milieu d’allégations de racisme et d’inconduite

Sharon Osbourne est à Le discours suite à des allégations d’inconduite et à des allégations de propos injurieux. Plus tôt ce mois-ci, Osbourne s’est retrouvée au milieu d’une controverse renouvelée lorsqu’elle a défendu son ami de longue date Piers Morgan, dont la réaction lui avait coûté son travail. Bonjour la Grande-Bretagne. Cela a été suivi d’allégations d’inconduite et de commentaires insensibles formulés par Osbourne au fil des ans.

Pendant que CBS enquêtait sur les allégations, Le discours avait été mis en pause avec l’avenir de Sharon Osbourne sur la série incertaine. L’enquête est maintenant terminée, et le résultat est qu’Osbourne est à la porte.

« Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regarde à la maison », a déclaré la chaîne dans un communiqué. «Dans le cadre de notre examen, nous avons conclu que le comportement de Sharon envers ses co-animateurs au cours de l’épisode du 10 mars ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. les hôtes.

La déclaration ajoute: « En même temps, nous reconnaissons que les équipes Network et Studio, ainsi que les showrunners, sont responsables de ce qui s’est passé pendant cette diffusion car il était clair que les co-animateurs n’étaient pas correctement préparés par le personnel pour un complexe. et discussion sensible impliquant la race. «

Pendant la pause cette semaine, l’équipe derrière Le discours sera également «des ateliers de coordination, des séances d’écoute et des formations sur l’équité, l’inclusion et la sensibilisation culturelle pour les hôtes, les producteurs et l’équipe». Leur déclaration note également qu’à l’avenir, le personnel travaillera sans relâche pour «améliorer le personnel de production et les procédures de production afin de mieux servir les animateurs, la production et, en fin de compte, nos téléspectateurs».

Un pilier pendant 11 saisons, Osbourne était le dernier des co-hôtes originaux de Le discours d’être toujours avec la série depuis son lancement en 2010. Début mars, Piers Morgan s’est retirée en raison de remarques controversées faites à propos de Meghan Markle à propos de sa célèbre interview d’Oprah. Sur Le discours le 10 mars, Osbourne a défendu Morgan alors qu’Underwood l’accusait de «valider ou de donner refuge à quelque chose qu’il a prononcé qui est raciste». L’accusation a provoqué une réaction explosive d’Osbourne, conduisant à Le discours faire une pause.

« Sharon est déçue mais imperturbable et à peine surprise par les mensonges, la refonte de l’histoire et l’amertume qui se dégage en ce moment », a déclaré un publiciste au nom de Sharon lorsque l’émission a été suspendue. La controverse s’est aggravée lors de l’original Parler La co-animatrice Holly Robinson Peete a par la suite accusé Osbourne de la qualifier de « trop ​​ghetto » pour la série et d’avoir prétendument tenté de la faire virer. Bien que Sharon ait affirmé qu’elle n’utilisait jamais ce genre de termes, un clip a rapidement refait surface d’Osbourne disant ces mots exacts à l’antenne dans la saison 1 de Le discours. Beaucoup de gens ont vu l’écriture sur le mur à ce moment-là.

Le discours reviendra le 12 avril, mais sans Sharon Osbourne. Il reste à voir comment ils géreront sa sortie de la série lorsque la série reviendra le mois prochain. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Inconduite sexuelle