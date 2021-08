Le discours de Billie Eilish et Steve Carell

Depuis sa création en 2005, Le bureau il n’a pas arrêté de collectionner fanatiques partout dans le monde. L’année dernière, avec la quarantaine installée dans de nombreux pays par la pandémie de coronavirus, la série il a flotté une fois de plus et a prouvé qu’il ne se démode pas. Parmi tous ces followers il n’y a rien de moins que le chanteur Billie Eilish, qui a participé au podcast de Brian Baumgartner et a profité de l’occasion pour discuter avec Steve Carell.







Probablement, l’histoire de cette entreprise papetière située à Scranton est l’une des comédies qui ont marqué l’industrie et qui ont servi de référence à de nombreuses autres séries qui sont venues plus tard. Les performances de Steve Carell dans le rôle de Michael Scott, Jean Krasinski comme Jim Halpert, Jenna Fischer comme Pam Beesley et Rainn Wilson comme Dwight Schrute, ils ont conquis un public qui répète inlassablement les épisodes avec le même enthousiasme qu’à la première occasion.

Un exemple en est Billie Eilish, qui a avoué il y a des années avoir vu au moins 12 fois la série de neuf saisons avec 201 chapitres au total. Ce n’est pas la seule fois où il l’a fait : il a montré la décoration thématique de sa chambre, évoqué son fanatisme dans des interviews, se souvenant par cœur de phrases emblématiques et lui a même dédié le début d’une chanson sur son album. Quand nous nous endormons tous, où allons-nous ?







Qu’est-ce que The Office Deep Dive ?

Brian Baumgartner, qui a joué le sympathique Kevin Malone en série (chargé dans Amazon Prime Vidéo), a un podcast sur Le bureau qui est disponible sur les plateformes numériques. Auparavant, il était en charge du programme Une histoire orale du bureau sur iHeartRadio : elle y a invité Eilish et Carrell pour parler de cette passion particulière de l’artiste.







Cette année et dans un deuxième volet, les trois ont de nouveau discuté et un sujet a émergé sur lequel leurs fans voulaient en savoir un peu plus. Est-ce dans la chanson Mon étrange dépendance, ils sont entendus échantillons avec des dialogues du protagoniste de la série. En ce sens, l’interprète de Kevin a demandé : « Pourquoi avez-vous pris cette décision ? Le bureau est votre étrange dépendance?”. Eilish n’a pas hésité une seconde et a conclu : «C’est définitivement ma dépendance étrange et c’est pourquoi je dois utiliser le thème”.